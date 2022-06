DocuWare beendet internationale Konferenzen sehr erfolgreich - Cloud first, aber nicht Cloud only

Germering (ots) -DocuWare, Anbieter von Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automation, veranstaltete erstmals nach 2019 seine DocuWorld Partnerkonferenzen wieder vor Ort. Insgesamt rund 1.200 Teilnehmer aus über 60 Ländern kamen zu den bewährten Veranstaltungen, um sich über die aktuelle Markt- und Geschäftsentwicklung sowie die zukünftige Unternehmensstrategie zu informieren.Endlich gab es wieder ein Treffen vor Ort: DocuWare Partner aus den Regionen DACH, EMEA und APAC kamen Ende April 2022 in Berlin zusammen oder nahmen online an der traditionellen DocuWorld Partner Conference teil. Im Mai 2022 folgte die DocuWorld Americas in Orlando, Florida. Das diesjährige Motto lautete Adapt. Automate. Innovate. In drei Tagen wurde den Teilnehmern vermittelt, wie sie Interessenten einfach davon überzeugen können, mit DocuWare Prozesse einfach anzupassen, zu automatisieren und zu erneuern. Unternehmen jeglicher Größe und Branche haben dadurch die Möglichkeit, deutlich (kosten-)effizienter zu arbeiten und somit ihre Zukunft zu sichern. Die Agenda umfasste General Sessions, Fachvorträge, Trainings und Workshops, in denen sich die Teilnehmer weiterbilden konnten. Zusammengerechnet gab es über 180 Trainingseinheiten in vier Sprachen.Auf großes Interesse stießen die neuesten Integrationsmöglichkeiten, die auf den diesjährigen Konferenzen vorgestellt wurden. Sie unterstützen Partner dabei, die Marktbedürfnisse schnell zu befriedigen und die Verbreitung von ECM-Lösungen zu beschleunigen und so die Digitalisierung voranzutreiben. DocuWare bietet seinem globalen Partnernetzwerk neben der auf Basis modernster Technologien entwickelten Softwarelösungen eine breite Palette an Vertriebs- und Marketing-Tools.Umsatzwachstum von knapp 25 ProzentGeschäftsführer Dr. Michael Berger zeigte die wachsenden Marktchancen auf, die durch Remote-Arbeit entstanden sind: "Auch Kunden haben uns immer wieder bestätigt, dass sie durch den DocuWare Einsatz ihre Arbeit ohne Unterbrechung fortführen konnten, profitabel geblieben und sogar gewachsen sind." Er hebt klar hervor, dass das Unternehmen seine Cloud first-Strategie auch in Zukunft verfolgt, aber weiterhin in vollem Maße die On-Premises-Lösung weiterentwickelt.Dr. Berger hält DocuWare in jedem Geschäftsumfeld für den richtigen Partner. Mit seiner auf innovativen Technologien entwickelten Software gehöre das Unternehmen zu den führenden Anbietern von Lösungen für Dokumenten-Management und Workflow-Automation. Er verwies auf die finanzielle Stabilität des Unternehmens, das ein Umsatzwachstum von knapp 25 Prozent im Geschäftsjahr 2021 (1.4.2021-31.3.2022) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum erreichen konnte. Insgesamt haben Anwender in 178 Ländern und Territorien Zugang zu DocuWare Lösungen, um Prozesse zu digitalisieren, zu automatisieren und um in Zeiten des Fachkräftemangels eine hybride Belegschaft besser in Workflows einbinden zu können.35 Prozent mehr NeukundenStolz blickte Geschäftsführer Max Ertl auf den weltweiten Neukunden-Zuwachs von knapp 35 Prozent im Geschäftsjahr 2021 zurück, von denen sich circa 75 Prozent für DocuWare Cloud entschieden haben. Max Ertl zeigte die Top 8 der Abteilungen auf, die DocuWare nutzen, wobei Finanz-Rechnungswesen, Personalwesen und Vertrieb immer noch die höchsten Nutzerzahlen aufweisen. Die Entwicklung vorkonfigurierter Lösungen werde man weiter vorantreiben, da sie sich zunehmender Beliebtheit erfreuen und praktisch Channel-ready seien. Für Partner bedeutet das größere Verkaufschancen bei weniger Aufwand. Während kleinere und mittlere Unternehmen einen weiterhin steigenden Bedarf haben, sieht er auch bei großen Unternehmen DocuWare als die Lösung erster Wahl.Auf einer begleitenden Technologieausstellung konnten sich die Teilnehmer über Produktneuheiten aus dem Soft- und Hardwarebereich informieren, die den DocuWare Einsatz erweitern. Die diesjährigen Aussteller sind: BCT Deutschland GmbH (https://www.bctsoftware.com/de/), ancora software Inc. (https://ancorasoftware.com/), plustek Technolog GmbH (https://plustek.com/de), Canon Deutschland GmbH (Scanner) (https://www.canon.de/scanners), Validated ID (https://www.validatedid.com/de), Axon Ivy AG (https://www.axonivy.com/de), Titanom Technologies (https://www.titanom.com/de)Pressekontakt:Birgit Schuckmann - Manager Public Relations - DocuWare GmbH -Birgit.Schuckmann@docuware.com - 0172 8552005Original-Content von: DocuWare GmbH, übermittelt durch news aktuell