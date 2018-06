DocuWare Version 7 - Höchste Performance, Stabilität, Skalierbarkeit: Start in die nächste Generation

Germering (ots) - DocuWare, Anbieter von Cloud-Lösungen fürDokumenten-Management und Workflow-Automation, setzt mit DocuWareVersion 7 neue Maßstäbe in Bezug auf Performance, Stabilität undSkalierbarkeit. Die Plattform wurde deutlich verbessert und um neueFunktionen erweitert. DocuWare positioniert sich damit weiterhin alserste Wahl für Unternehmen, die flexible, integrierte ContentServices suchen.Mit der vierten Generation der Cloud-Architektur bestätigtDocuWare Version 7 seine Vorreiterrolle im Cloud-Segment.Performance, Stabilität und Skalierbarkeit der kompletten Plattformwurden optimiert bei gleichzeitiger Verbesserung derBenutzeroberfläche. Dadurch eignet sich die Lösung auch für großeUnternehmen.Neben der neuen Active-Directory-Unterstützung und dem Handlingvon deutlich mehr gleichzeitigen Benutzern ist die Oberfläche messbarschneller. So sinken mit DocuWare Version 7 beispielsweise die Zeitenbei Suche und Ablage um ca. 50 bzw. 35 Prozent, bei Änderung vonIndexdaten um ca. 75 Prozent. Eine leistungsfähigere Workflow-Enginebeschleunigt und vereinfacht die Steuerung von Workflow-Aufgaben."Wir sind sehr stolz auf diese Cloud-Plattform der nächstenGeneration. Das sehr hohe fachspezifische Know-how unseres Teams istdie Grundlage einer Lösung, die zahlreiche Vorteile für unsere Kundenbietet", sagt Dr. Michael Berger, Chief Technical Officer beiDocuWare. "Die signifikanten Verbesserungen der Benutzeroberflächezusammen mit den neuen Funktionen machen DocuWare Version 7 zumbesten Werkzeug auf dem Markt, um Wissensarbeitern mehr Effizienz undProduktivität bei ihrer täglichen Arbeit zu bieten", fügt Bergerhinzu.Die neue Version ist ein Meilenstein in der DocuWare-Historie. Sieermöglicht beispielsweise eine verbesserte Informationserfassung mitautomatisierter Indexierung von Dokumenten, um sie in nachgelagertenWorkflows besser verarbeiten zu können. Des Weiteren bietet DocuWareForms wesentliche Verbesserungen wie flexible Layout-Optionen,progressive Eingabedarstellungen und eine optimierte Feldvalidierung.Connect to Outlook verwendet jetzt eine intelligente Archivierung, umE-Mail-Dubletten zu vermeiden und die Datenintegrität undDatenbankeffizienz zu verbessern.Neu ist auch, dass CSV-Dateien auf allen Systemebenen exportiertwerden können, um Audits, Compliance-Messungen und Analysendurchführen zu können. Und ein neuer mobiler Client mit verbesserterArchitektur macht es Anwendern sehr einfach, von unterwegs Dokumenteabzurufen und Workflow-Aufgaben zu erledigen.DocuWare Version 7 bildet auch die Grundlage der neuen DocuWareKinetic Solutions. Dabei handelt es sich um Cloud-basierte,vorkonfigurierte Workflows für gängige Geschäftsprozesse, etwaRechnungsverarbeitung und Personalmanagement. Die Lösungen verkürzenden Zeitaufwand für Professional Services erheblich und ermöglicheneinen deutlich schnelleren Einsatz und damit eine höhereProduktivität.DocuWare-Geschäftsführer Jürgen Biffar sieht in der neuen Versioneinen weiteren Durchbruch in der beeindruckenden Firmengeschichte:"Durch den konsequenten Einsatz modernster Architektur undTechnologie sind wir in der Lage, unseren Kunden die bestenCloud-Lösungen anzubieten. Cloud First wird auch in Zukunft unsereStrategie lauten. Wir freuen uns sehr darüber, unseren Partnern undKunden die nächste, sehr leistungsstarke Generation unserer Lösungenbereitzustellen."DocuWare Version 7 gibt es als Cloud- und On-Premises-Software.DocuWare Kinetic Solutions sind nur Cloud-basiert verfügbar.Pressekontakt:Birgit Schuckmann - Manager Public Relations - DocuWare GmbH -Birgit.schuckmann@docuware.com - 0172-8552005Original-Content von: DocuWare GmbH, übermittelt durch news aktuell