DocuSign und Deutsche Telekom bauen strategische Partnerschaft aus

Deutsche Telekom weitet digitale Zusammenarbeit mit DocuSign aufsein globales Geschäft aus, trifft Vertriebsvereinbarung mitDocuSign und unterstützt den Datenschutz, die Privatsphäre und dieResidenz in EU-Datencentern für das DocuSign Global Trust NetworkHannover, Deutschland (ots/PRNewswire) - DocuSign gab heute aufder CeBIT den Ausbau seiner mehrgleisigen strategischen Partnerschaftmit seinem Kunden, Partner und Investor Deutsche Telekom (DT)bekannt. Nachdem die DT-Tochtergesellschaft T-Mobile USA DocuSign inallen Niederlassungen und Verkaufsstellen erfolgreich eingeführt hat,setzt die Deutsche Telekom nun konzernweit auf die DigitalTransaction Management (https://www.docusign.com/how-it-works/digital-transaction-management) (DTM)-Plattform und den elektronischeSignatur(https://www.docusign.de/produkte/elektronische-signatur)-Service vonDocuSign, um Papier zu vermeiden und den mehr als 228.000Mitarbeitern neue Wege zur Betreuung der nahezu 200 Mio. Kundenweltweit an die Hand zu geben.Außerdem unterzeichnete die Deutsche Telekom ein Vertriebsabkommenmit DocuSign. Es zielt darauf, die Leistungen von DTM undelektronischen Signaturen den eigenen Kunden auf der ganzen Weltnäher zu bringen. Die DT wird Datencenter in Deutschland undFrankreich bereitstellen, um für die Geschäfte über das DocuSignGlobal Trust Network den ununterbrochenen Schutz, die Privatsphäreder Kundendaten in der EU sicherzustellen.Auf der CeBIT sagte der Deutsche Telekom CEO, Tim Hoettges heute:"DocuSign verhalf der Deutschen Telekom mit seinem wegweisenden,globalen Standard für das digitale Transaktionsmanagement zu einemeffizienteren und konkurrenzfähigeren digitalen Geschäft. Der Erfolgvon T-Mobile USA, wo wir mit DocuSign einen Jahreswert von 200 Mio.USD einsparen konnten, indem mehr als 600 Mio. Blatt Papier vermiedenund die durchschnittliche Dauer einer Anmeldung im Geschäft von 60Minuten auf 10 Minuten verkürzt werden konnten, hat uns dazuveranlasst, weiter in DocuSign zu investieren und die Nutzung auf dasglobale Geschäft auszuweiten.""Wir werden außerdem damit beginnen, DocuSign an unsere Kunden zuverkaufen, damit diese von den neuesten Innovationen in den digitalenTechnologien profitieren und dieselben Vorteile der digitalenTransformation mit DocuSign erleben können wie wir. Zudem erweiternwir unsere Partnerschaft, indem wir DocuSign Datacenter-Servicesbereitstellen, damit EU-Kunden auch weiterhin jederzeit und überallvon jedem beliebigen Gerät aus vertrauensvoll über das DocuSignGlobal Trust Network Geschäfte tätigen können." Klicken Sie hier (https://www.docusign.de/customer-video/tim-h%C3%B6ttges-ceo-der-deutschen-telekom-berichtet-%C3%BCber-die-bedeutung-von-docusign-f%C3%BCr?utm_source=HomePage&utm_campaign=deutschetelecom&utm_medium=panel-2), umTim Hoettges über die Bedeutung von DocuSign für das Geschäft derDeutschen Telekom sprechen zu hören.DocuSign Vorsitzender Keith Krach (http://www.keithkrach.com/)ergänzte die Ausführungen von Hoettges mit folgenden Worten: "Wirsind erfreut, unsere mehrgleisige strategische Partnerschaft mit derDeutschen Telekom als einem der weltweit führenden Unternehmen fürintegrierte Telekommunikation ausweiten zu können. DT CEO TimHoettges leistet einen weiteren Beitrag zur Transformation derBranche, indem er zur Vereinfachung der Geschäftsabläufe und für einoptimales Erlebnis von Kunden und Mitarbeitern auf Papier verzichtet.Wir fühlen uns geehrt, schon seit Jahren an der Digitalisierung beider Deutschen Telekom teilhaben zu können und freuen uns auf unsereerweiterte Partnerschaft mit dem Unternehmen, das als DocSignReseller die Digitalisierung von Europa vorantreiben und damit fürweiteren Fortschritt sorgen wird."Im Rahmen der engeren Partnerschaft wird die Deutsche Telekom dieNutzung von DocuSign in den T-Systems ebenso ausweiten wie denEinsatz im Personalwesen, den konzernweiten Dienstleistungen undanderen Abteilungen.Die heutige Pressemitteilung folgt auf die DocuSign-InitiativeInvest for Europe (https://www.docusign.com/press-releases/docusign-unveils-invest-for-europe-initiative-in-advance-of-new-eu-regulation)und die Einführung der Standards-Based Signatures Suite (https://www.docusign.com/sites/default/files/standards-based-digital-signatures.pdf), der Signatur-Lösung für hybride Clouds(https://www.docusign.de/produkte/signatur-appliance), dem EUData-Center und Trust Service Provider-Partnerprogramm (https://www.docusign.de/wie-es-funktioniert/elektronische-signatur/digitale-signatur). Alle diese Ankündigungen erfolgten im vergangenen Jahr imVorfeld der eIDAS-Verordnung durch die Europäische Union vom 1. Juli2016, wodurch die standardisierte Verwendung von elektronischenSignaturen in der EU geregelt wurde. Alle diese Programmegewährleisten, dass in der EU tätige Unternehmen schnell, einfach undsicher Geschäfte online gemäß eIDAS sowie den EU-Bestimmungen zuDatenschutz, Privatsphäre tätigen können. Diese Ankündigung folgteiner früheren Pressemitteilung, die besagt: DT schließt sich alsstrategischer Investor dem DocuSign Global Trust Network an (https://www.docusign.com/press-releases/deutsche-telekom-joins-docusign-global-trust-network-strategic-investor)."Die Investitionen von DocuSign in Europa waren perfekt auf die imvergangenen Juli inkraftgetretenen neue Verordnung abgestimmt",erläutert Paul Achleitner, Aufsichtsratsvorsitzender der DeutschenBank Aufsichtsratmitglied von Daimler und Bayer. "Die Kombination ausden mit der neuen Richtlinie verbundenen Änderungen und derErweiterung des DocuSign Global Trust Networks erleichtert diedigitale Transformation in Europa.""Die vierte industrielle Revolution, wird unsere Welt und unsereWirtschaft wie nie zuvor verändern ", erklärt Jim Hagemann Snabe,Aufsichtsratsvorsitzender bei Siemens. "Dank der Änderungen durch dieeuropäische Verordnung eIDAS kann das DocuSign Global Trust Networkzweifellos schneller rasche, reibungslose und sichere Transaktionenin Europa und auf der ganzen Welt ermöglichen."Weitere Informationen über die Deutsche Telekom finden Sie unterhttps://www.telekom.com/de. Informationen über DocuSign finden Sieunter https://www.docusign.de/ .Pressekontakt:Gregor PerottoDocuSign, Inc.+1 (206) 576-8081media@docusign.comÜber DocuSign, Inc.DocuSign® verändert die Art und Weise, in der Geschäfte getätigtwerden. Jeder kann Vereinbarungen überall und zu jeder Zeit auf jedemGerät mit Vertrauen und Sicherheit unterzeichnen und verwalten.Flexibel unterwegs mit DocuSign. Weitere Informationen finden Sieunter www.docusign.de oder telefonisch: TFN: +49 800 186 08 56. FolgenSie uns auf Twitter, LinkedIn und Facebook.Copyright 2003-2017. DocuSign, Inc. ist Eigentümer der Marke DOCUSIGN®und aller seiner anderen Marken (www.docusign.com/IP). Alle anderenhier genannten Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.Über Deutsche TelekomDie Deutsche Telekom ist mit rund 151 Millionen Mobilfunkkunden sowie30 Millionen Festnetz- und über 17 Millionen Breitbandanschlüsseneines der führenden integrierten Telekommunikationsunternehmenweltweit (Stand 31. Dezember 2014). Der Konzern bietet Produkte undDienstleistungen aus den Bereichen Festnetz, Mobilfunk, Internet undIPTV für Privatkunden sowie ICT-Lösungen für Groß- undGeschäftskunden. Die Deutsche Telekom ist in mehr als 50 Ländernvertreten und beschäftigt weltweit rund 228.000 Mitarbeiter. ImGeschäftsjahr 2014 erzielte der Konzern einen Umsatz von 62,7Milliarden Euro, davon wurden mehr als 60 Prozent außerhalbDeutschlands erwirtschaftet.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/283113/docusign_for_newswire_Logo.jpg