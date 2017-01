DocuSign gewinnt hochkarätigen SaaS-Veteran Daniel Springer als CEO

San Francisco (ots/PRNewswire) - DocuSign hat heutebekanntgegeben, dass Daniel Springer neuer CEO des Unternehmens ist.Zuvor war Springer 10 Jahre als Chairman und CEO bei Responsys tätig,wo er das Geschäft des privaten Start-Ups neu ausrichtete, zurführenden Plattform für Cross-Channel-Marketing-Automation ausbauteund das Unternehmen an die Börse brachte. Springer bringt mehr als 25Jahre Erfahrung als Führungskraft und Expertise bei der Entwicklungvon Innovationen und der Bewältigung von Hyper-Wachstum imTechnologieumfeld und insbesondere in derSoftware-as-a-Service-Branche (SaaS) in seine Rolle bei DocuSign ein.Keith Krach wird weiterhin seine Aufgabe als Chairman bei DocuSignwahrnehmen.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/458635/Daniel_Springer.jpg"DocuSign hat Hunderttausenden Unternehmen und Millionen vonKonsumenten weltweit durch die Bereitstellung eines schnelleren,einfacheren und sichereren Service für die digitale Transformationenormen Nutzen geliefert", erklärt Dan Springer, CEO von DocuSign."Ich bin begeistert, einem Team derart passionierter Führungskräfteund Mitarbeiter anzugehören, die sich auf den Erfolg der Kundenkonzentrieren. Ich freue mich darauf, das nächste Kapitel vonDocuSign-Innovationen aufzuschlagen, um unseren Kunden, Entwicklernund Partnern einen noch höheren Nutzen zu bringen.""Nach unserer umfassenden Suche nach einem CEO bin ich nunüberzeugt, mit Dan den richtigen Anführer gefunden zu haben, um unserHyper-Wachstum voranzutreiben, unsere Vorrangstellung auf dem Marktzu stärken und die innovative, von Unternehmergeist getriebene undwertebasierte Kultur von DocuSign weiter zu inspirieren", ergänztKeith Krach, Chairman of the Board von DocuSign. "Dan verfügt übereine außergewöhnliche Erfolgsbilanz als Führungskraft, eine tiefeExpertise bei SaaS sowie Erfahrung mit börsennotierten Unternehmen.Weil wir einen der größten strategischen Märkte in der Cloudadressieren, müssen wir fortfahren, den Marathon zu sprinten, und ichkann den Staffelstab an keinen besseren Anführer und keine besserePerson als Dan weitergeben.""Dan ist eine Führungskraft von Weltrang und eine enormeBereicherung für DocuSign für die nächste Dekade und darüber hinaus",kommentiert Pete Solvik, Mitglied des DocuSign Boards und ManagingPartner bei Jackson Square Ventures. "Ich hatte das Privileg mit Danwährend seiner Zeit als CEO bei Responsys zusammenzuarbeiten, wo erunter Beweis gestellt hat, dass er über einen Wettbewerbsgeistverfügt und spielt um zu gewinnen. Dan ist der Typ von Führungskraft,der hochperformante Teams dazu inspiriert, kundenfokussierteInnovationen zu liefern, die das Business skalierten und massiveMarktwerte schaffen. Wir sind begeistert, Dan bei DocuSign zu haben,um unsere Führungsrolle zu stärken und die Dynamik des Global TrustNetworks von DocuSign zu beschleunigen."Springer war als Chairman und CEO von Responsys während einerDekade tätig, in der er das Unternehmen in einen Branchenführerverwandelte, den Börsengang an die NASDQ vorantrieb und den Verkaufan Oracle für 1,6 Milliarden Dollar im Jahr 2014 initiierte. Währendseiner Laufbahn wurde er als 'Bay Area Most Admired CEO' sowie als'Best CEO' ausgezeichnet. Zuvor war Springer als Managing Directorvon Modem Media tätig und arbeitet als CEO bei Telleo Inc., CMO beiNextCard und als Consultant bei McKinsey & Company. Er begann seineKarriere bei DRI/McGraw-Hill und Pacific Telesis. Springer besitzteinen MBA der Harvard Universität und einen AB in Mathematik undÖkonomie des Occidental College.Springer ist oder war als Board-Mitglied sowohl in privaten alsauch in börsennotierten Unternehmen tätig, einschließlich iCIMS,Ansira, YuMe, ELOAN (Banco Poular), Heighten, Persado und eGroups(Yahoo!) sowie bei Non-Profit-Organisationen wie YearUP, The UrbanSchool, Shop.org, AdTech, The Randall Museum und der San FranciscoFriends School.Springer hat seinen ersten Blog als CEO von DocuSign(http://www.docusign.de/blog/dsds/) gepostet und darin einige Detailsbeleuchtet, die zu seiner Entscheidung geführt haben, als CEO in einHyper-Wachstums-Unternehmen zurückzukehren. 