DocuSign-Gewinnbericht: 2 Strategien zum Handel hier!

DocuSign (NASDAQ:DOCU) soll am Donnerstag nach der Schlussglocke die Ergebnisse für das September-Quartal bekannt geben. Die Aktie ist in diesem Jahr um 191% gestiegen, da die Pandemie den Bedarf an Unternehmen, die das Arbeiten von zu Hause aus erleichtern, angeheizt hat.

Gewinn pro Aktie: $0.13 Einnahmen: 361,15 Millionen Dollar