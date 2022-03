DocuSign-Aktie: Auch eine Chance!

Die DocuSign-Aktie hat im laufenden Jahr einiges an Wert verloren: Seit Beginn des Jahres ist das Papier an der Nasdaq Börse um 38,24 Prozent gesunken. In den letzten fünf Handesltagen hat der Titel erneut 7,05 Prozent eingebüßt. 7,16 Prozent hat der Titel im heutigen Tagesverlauf bis 15:57 Uhr MEZ zugelegt und notiert somit bei einem Kurs von 93,51 US-Dollar.

Das durchschnittliche tägliche ...



