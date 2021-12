DocuSign-Aktie: Was ist heute los?

DocuSign Inc. (NASDAQ:DOCU) wird am Mittwoch höher gehandelt, da die Aktie nach dem Rückgang in der letzten Woche nach den Ergebnissen weiter ansteigt. DocuSign Präsident und CEO Dan Springer, am späten Dienstag, gab den Kauf von 33.675 Aktien bekannt.

DocuSign gab für das dritte Quartal einen Gewinn von 58 Cents pro Aktie bekannt, der die Schätzung von 46 Cents pro Aktie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung