DocuSign-Aktie: 30 % im Plus seit meinem Kauf – das mache ich jetzt

Die DocuSign-Aktie (WKN: A2JHLZ) ist ein sehr glücklicher Kauf in meinem Depot. Seitdem ich bei der Aktie vor Kurzem eingestiegen bin, liegt sie ca. 30 % im Plus. Zuletzt hatte es einen guten Newsflow rund um Insider-Käufer, aber auch einen leichten Tech-Sell-Off gegeben.

30 % Kursplus sind für mich natürlich kein Grund, bei der DocuSign-Aktie jetzt die Reißleine zu ziehen. Zumal ich von der Chance langfristig orientiert weiteres Wachstum erwarte. Aber auch Nachkaufen werde ich im Moment nicht, was einen ziemlich einfachen Grund hat.

Trotzdem gibt es Anlass, diese Chance auch jetzt noch in den Fokus zu rücken. Und das liegt nicht nur daran, dass diese Aktie gemessen an ihrem Rekordhoch weiterhin ca. 68 % Discount besitzt. Nein, sondern auch die Wachstumsgeschichte ist insgesamt ziemlich interessant.

DocuSign-Aktie: 30 % Kursplus reizen die Chance nicht aus!

Die DocuSign-Aktie ist selbst mit einem 30%igen Kursplus nicht gerade teuer bewertet. Gemessen an einer Marktkapitalisierung in Höhe von 18,9 Mrd. US-Dollar ist das Unternehmen zwar auch nicht mehr klein. Für einen Tech-Konzern, der im Bereich der E-Signaturen und damit der alltäglichen Digitalisierung aktiv ist, kann das Marktpotenzial langfristig jedoch bedeutend größer sein.

Bei einem Jahresumsatz in Höhe von 2,1 Mrd. US-Dollar liegt das Kurs-Umsatz-Verhältnis im Moment bei ziemlich genau 9. Das ist ein solides Bewertungsmaß, das Chancen und Risiken für mich solide bepreist. Weiteres langfristiges Wachstum und kurzfristige Aktienrückkäufe in einem Umfang von bis zu 200 Mio. US-Dollar können diese Bewertung vergünstigen.

Aber mir geht es bei der DocuSign-Aktie eher um den langfristigen Wachstumsmarkt. Das US-Unternehmen setzt darauf, die Unterschriftsleistung, in unserer Wirtschaftswelt ein wichtiger, alltäglicher Prozess, zu digitalisieren. Insbesondere bei Kaufverträgen, aber selbst in Unternehmen mit Prozessen, die einen Unterschriftslauf erfordern, kann das einen effizienteren Mehrwert bieten. Digitale E-Signaturen sparen Zeit, Porto und verknüpfen die Welt besser. Das ist für mich ein sehr intuitiver Wachstumsmarkt. Oder eben auch ein alltäglicher, der für mich mehr als 18,9 Mrd. US-Dollar Börsenwert auf die Waage bringen sollte.

DocuSign ist nicht alleine in diesem Markt, unter anderem Adobe arbeitet an ähnlichen Tools und der Digitalisierung. Aber es kann in diesem Markt im Zweifel auch mehr Potenzial als für einen Top-Akteur geben. Zumal der Fokus bei dem US-Spezialisten auf das Ökosystem und eben dieser Leistung liegt.

Warum ich nicht nachkaufe

Trotzdem kaufe ich bei der DocuSign-Aktie nicht nach, weil ich bei meinem ersten Kauf einen höheren Einsatz gewagt habe. Mit meiner Allokation bin ich zufrieden, sowie eben auch mit dem Kursplus von 30 % innerhalb weniger Wochen. Aber ich bin langfristig überzeugt: Selbst mit der jetzigen Bewertung besteht die Chance auf marktschlagende Renditen über Jahre und Jahrzehnte hinweg.

Der Artikel DocuSign-Aktie: 30 % im Plus seit meinem Kauf – das mache ich jetzt ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von DocuSign. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von DocuSign.

