Doctify wirbt weitere 7,5 Millionen US-Dollar in einer neuen von KEEN Venture Partners geleiteten Investitionsrunde ein

London (ots/PRNewswire) - Doctify (https://www.doctify.com/uk/?utm_source=pressrelease&utm_campaign=pressreleaseapril2021), eine Bewertungsplattform für das Gesundheitswesen, hat heute angekündigt, weitere 7,5 Millionen US-Dollar in seiner letzten Investitionsrunde eingeworben zu haben. Damit belaufen sich die Gesamtinvestitionen in Doctify auf 20 Millionen US-Dollar. Die letzte Runde wurde von KEEN Venture Partners (https://www.keenventurepartners.com/) geleitet und es nahmen die bestehenden Investoren Amadeus Capital (https://www.amadeuscapital.com/), Guinness Asset Management (https://www.guinnessfunds.com/) sowie Tom Teichman (Early-Stage-Investor von Lastminute.com, Simba und Notonthehighstreet.com) teil.Doctify wurde 2016 gegründet und verfolgt das Ziel, Vertrauen und Transparenz im Gesundheitswesen zu fördern, indem es eine Plattform für Bewertungen der PatientInnen bietet. Bewertungsplattformen wie Glassdoor und Trustpilot steigern bereits das Vertrauen in Unternehmen. Doctify ist Vorreiter im Bereich der Bewertungen im Gesundheitswesen.Dabei hat sich das Unternehmen als bedeutender Player etablieren können, der in den letzten fünf Jahren mehr als 4 Millionen Menschen mit über 25.000 Gesundheitsversorgern und Unternehmen des Gesundheitswesens in Verbindung gebracht hat. Zu seinen Kunden gehören erstklassige Krankenhäuser wie HCA, Royal Brompton Hospital und Priory Group.Doctifys CEO Stephanie Eltz sagt: "Wir freuen uns, mit den Investoren zusammenzuarbeiten, um unser kontinuierliches Wachstum zu fördern und unsere Mission zu erreichen, bis zum Jahr 2023 weltweit 30 Millionen Menschen zu helfen, die richtigen SpezialistInnen für ihre Bedürfnisse zu finden. Wir glauben daran, dass bedeutende Verbesserungen im Gesundheitswesen erreicht werden können, indem ÄrztInnen mit besseren technologischen Möglichkeiten ausgestattet werden, das Feedback ihrer PatientInnen einzuholen."Briehan Burke, Principal bei KEEN Venture Partners, sagt: "Doctifys Mitgründer Stephanie und Suman, beide Chirurgen, bringen umfassendes Wissen über den Gesundheitssektor mit und sind in einer idealen Position, den Markt zu revolutionieren. Ihre Lösung verbessert die PatientInnenversorgung bei verschiedenen internationalen Anbietern in Echtzeit."Doctify ist bereits im Vereinigten Königreich, in Österreich und in den Vereinigten Arabischen Emiraten vertreten und baut aktuell seine Präsenz in Deutschland - Europas größtem Gesundheitsmarkt - aus. Mit dem Erlass des Digitale-Versorgung-Gesetz (DVG) steht Deutschland mitten in der digitalen Transformation und ist im Begriff, eines der führenden patientInnenorientierten, digitalen Gesundheitssysteme aufzubauen.Doctify plant außerdem sein Tool zur Feedbackanalyse und Erkenntnisgewinnung auszubauen, um Gesundheitsanbietern bessere Auswertungen ihres PatientInnenfeedbacks bieten zu können. Mit Zugang zu Echtzeit-Bewertungen, Vergleichsdaten und individuellem PatientInnenfeedback unterstützt Doctify Gesundheitsanbieter dabei, die Erfahrungen ihrer PatientInnen zu verstehen, aus ihnen zu lernen und besser zu werden.Über DoctifyDoctify (https://www.doctify.com/uk/?utm_source=pressrelease&utm_campaign=pressreleaseapril2021) ist eine Bewertungsplattform im Bereich des Gesundheitswesens, die im Vereinigten Königreich, in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Österreich und in Deutschland tätig ist und in die großen Gesundheitsmärkte weltweit expandieren möchte. Das Unternehmen wurde von den Chirurgen Dr. Stephanie Eltz und Dr. Suman Saha gegründet. Mit Doctify können PatientInnen MedizinerInnen suchen, die genau zu ihren Bedürfnissen passen, und ÄrztInnen leichter Zugang zum wertvollen Feedback ihrer PatientInnen gewinnenÜber Keen Venture PartnersKeen Venture Partners (https://www.keenventurepartners.com/) ist eine radikal humane Risikokapitalgesellschaft, die in Amsterdam und London ansässig ist. Sie unterstützt außergewöhnliche Teams und schnellwachsende Unternehmen in ganz Europa in ihren Series-A- und Series-B-Investitionsphasen. Die Investition in Doctify genießt die Unterstützung der Europäischen Union im Rahmen der Eigenkapitalfazilität für Wachstum, die vom Programm für die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen und für kleinere und mittlere Unternehmen (COSME) unterstützt wird.Presseanfragen an: press@doctify.comOriginal-Content von: Doctify, übermittelt durch news aktuell