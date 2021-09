Docebo: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Am 03.09.2021, 12:25 Uhr notiert die Aktie Docebo mit dem Kurs von 105.95 CAD.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Docebo auf Basis von insgesamt 5 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Relative Strength Index: Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse welcher im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Wir bewerten nun Docebo anhand des kurzfristigeren RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSIs auf 25-Tage-Basis. Zunächst der 7-Tage-RSI: dieser liegt momentan bei 11,52 Punkten, was bedeutet, dass die Docebo-Aktie überverkauft ist. Demzufolge erhält sie ein "Buy"-Rating. Nun zum RSI25: Auch hier ist Docebo überverkauft (Wert: 22,15), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Buy"-Rating. Damit erhält Docebo eine "Buy"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.

2. Sentiment und Buzz: Docebo lässt sich auch über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge (der Diskussionsintensität) und der Rate der Stimmungsänderung beobachten und auswerten. Daraus ergeben sich interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Konkret: Die Aktie hat dabei eine erhöhte Aktivität im Netz hervorgebracht. Dies deutet auf eine starke Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Buy"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was eine Einschätzung als "Buy"-Wert entspricht. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Docebo in diesem Punkt die Einstufung: "Buy".

3. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Docebo beläuft sich mittlerweile auf 68,62 CAD. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 105,95 CAD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +54,4 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 85 CAD. Somit ist die Aktie mit +24,65 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Docebo?

Wie wird sich Docebo nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Docebo Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Docebo Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken