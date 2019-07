Köln (ots) - In einer Verfügung vom 24.06.2019, Az. 54 O 240/19,äußerte sich das Landgericht Ingolstadt grundlegend zum sogenannten"Thermofenster". VW ließ in dem Verfahren Folgendes vortragen: "Indem Fahrzeug wird zur Reduktion des Stickoxidausstoßes die sog.Abgasrückführung eingesetzt. [...] Daher wird die Abgasrückführungbei kühleren Temperaturen zurückgefahren, eine signifikante Reduktionerfolgt jedoch erst bei einer Temperatur von 5 Grad Celsius undweniger." Die Argumentation verkehre nach Ansicht des Gerichts imErgebnis das Regel-Ausnahme-Verhältnis ins Gegenteil und führe andersals vom Gesetzgeber beabsichtigt, nicht bloß zu einer punktuellenDurchbrechung des grundsätzlichen Verbots von Abschalteinrichtungen.Das sog. Thermofenster im Niedertemperaturbereich falle unter keinender im Gesetz genannten Ausnahmetatbestände. Weder geht es vorliegendum eine Einrichtung, die lediglich beim Motorstart Verwendung findetnoch greift die Abschalteinrichtung ein, weil dies gerade durch dasPrüfverfahren zur Emissionsmessung vorgegeben wird.Sofern der Abschluss der Untersuchungskommission desBundesverkehrsministerium abschließend feststelle, dass dieVerwendung einer Abschalteinrichtung "stets" gerechtfertigt seinkann, wenn dies - unabhängig von dem konkret drohenden Schaden -nachvollziehbar mit Aspekten des Motorschutzes begründet wird,verkennt dies die von Gesetzes wegen gezogene zeitliche Grenze. DieAusnahmetatbestände würden zwar keine in Zeiteinheiten ausgedrücktenRegelungen enthalten, allerdings sei erkennbar, dass die Vorschriftfür den zulässigen Einsatz einer Abschalteinrichtung mit derAnlassphase des Motors und dem Prüfzyklus zwei eng abgrenzteZeitfenster benennt. Eine Auslegung dahingehend, dass der Aspekt desMotor- und Bauteilschutzes ohne zeitliche Begrenzung zurDurchbrechung des Verbotes ausreichen kann, ließe sich nichtwiderspruchsfrei begründen.In dieselbe Kerbe schlug laut Rechtsanwalt Tobias Ulbrich, Partnerder Kanzlei Rogert & Ulbrich, auch das OLG Karlsruhe in zweimündlichen Verhandlungen am 02. Juli 2019. In beiden Verfahren gehtes um Audi Q5 mit 3.0l-Motoren der Schadstoffklasse Euro 5. Der Senatäußerte sich dahingehend, die Verwendung des Thermofensters in denModellen als illegale Abschaltvorrichtung einstufen zu wollen (Az. 17U 257/18 und 17 U 294/18).Dieselbe Richtung schlägt auch das Landgericht in Stuttgart ein.Auch dieses hat bereits in mehreren Urteilen ein Thermofenster alsillegale Abschaltvorrichtung qualifiziert - und zwar sowohl beiModellen aus dem Volkswagenkonzern als auch bei solchen von Mercedes(u.a. Urt. vom 25.06.2019, Az. 23 O 127/18; Urt. vom 08.01.2019, 7 O265/18).Rechtsanwalt Prof. Dr. Rogert erläutert die Bedeutung dieserEntwicklung wie folgt: "Das spannende an den Entscheidungen undHinweisen: Ein Großteil der Euro 5-Diesel von Daimler, VW, Audi,Seat, Skoda und Porsche weist ein solches "Thermofenster" auf, diebetroffenen Fahrzeuge wurden aber nicht zurückgerufen. Warum nicht?Das KBA hält das "Thermofenster", eine Wortschöpfung vonEx-Verkehrsminister Dobrindt, nicht für unzulässig. Worum geht es?Das "Thermofenster" ist ein Temperaturintervall, in dem dieAbgasrückführung zur Abgasreinigung voll funktionstüchtig ist.Außerhalb dieses Fensters fahren die Fahrzeuge mit reduzierter odergar keiner Abgasreinigung. Nach der einschlägigen EU-Verordnunghandelt es sich zweifelsfrei um eine Abschalteinrichtung. Zulässigkönnte diese nach der Verordnung nur dann sein, wenn sie zwingend zumMotoren- oder Bauteilschutz erforderlich wäre.Das behaupten mehrere Hersteller, ist aber hochgradig zweifelhaft,weil die tatsächliche Ausgestaltung des "Thermofensters" gerichtetauf eine deutliche Reduzierung der Abgasreinigung schon oft bei unter10 Grad Celsius technisch nicht zu begründen ist. Diedurchschnittliche Temperatur in Deutschland beträgt 9 Grad! Das auchsonst im Abgasskandal zurecht in der Kritik stehende KBA sieht darinkein Problem. Wir schon. Die Justiz gibt uns immer häufiger Recht.Die Folge: Euro 5 Diesel mit "Thermofenster" können immer häufiger imWege der Schadenersatzklage zu günstigen wirtschaftlichen Konditionenzurückgegeben werden."Kontakt:Dirk FuhrhopRechtsanwaltRogert & UlbrichRechtsanwälte in Partnerschaft mbBOttostr. 1250859 KölnTelefon: (0049) (0)211/731 62 76-19Fax: (0049) (0)211/25 03-132E-Mail: fuhrhop@ru-law.deHomepage: www.ru-law.deOriginal-Content von: Rogert & Ulbrich, übermittelt durch news aktuell