Dobrindt weist Einmischung von Grenell in Haushaltsdebatte zurück

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat eine Einmischung von US-Botschafter Richard Grenell in die deutsche Haushaltsplanung formell zurückgewiesen.



Inhaltlich übte er am Dienstag aber ebenfalls Kritik an der mittelfristigen Planung von Finanzminister Olaf Scholz (SPD) im Verteidigungsbereich. Die Äußerungen von Grenell hätten "überhaupt keine Auswirkung", weil sich der Bundestag hier keine Ratschläge mit auf den Weg geben lasse, sagte Dobrindt. Der Haushalt sei "eine souveräne Entscheidung der Bundesrepublik Deutschland und des Deutschen Bundestages".

Dies habe aber nichts mit der inhaltlichen Bewertung der Äußerungen Grenells zu tun, sondern rein mit der Form, betonte Dobrindt. Die CSU wolle den Bündnisverpflichtungen nachkommen. Aus diesem Grund fordere sie eine deutliche Steigerung des Verteidigungsetats auch in der Zukunft. Die CSU mache sich die Finanzplanung in den Eckpunkten von Finanzminister Scholz über 2020 hinaus ausdrücklich nicht zu eigen, betonte der CSU-Landesgruppenchef.

Angesichts der sich abzeichnenden Konjunkturschwäche sagte Dobrindt, es könne im laufenden Jahr sein, dass man über Konjunkturpakete reden müsse. Dies werde aber nicht im Ansatz im Umfang von früheren Konjunkturpaketen sein, da man sich nicht in einer Rezession befinde. Überall in Europa habe allerdings die Dynamik des Wachstums gegenüber den Erwartungen nachgelassen. "Deswegen kann es sein, dass man Impulse dafür geben will, die ein Wachstum wieder anreizen."

Grenell hatte kritisiert, dass sich Deutschland mit der Finanzplanung vom Nato-Ziel entferne, zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung auszugeben. Dobrindt sagte, dass sich die Nato-Quote nach der Planung von Scholz nach 2020 nicht weiter verstetige, entspreche nicht der CSU-Position. Seinen Partei halte am Zwei-Prozent-Ziel und dem 1,5-Prozent-Ziel als Zwischenschritt fest.

Der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Michael Grosse-Brömer (CDU), sagte, wenn der US-Botschafter schon den Haushalt kommentiere, solle er wenigstens den Gesamtüberblick auf das Engagement der Bundesrepublik behalten. So sei Deutschland in Mali engagiert, wo die Amerikaner nicht seien./bk/rm/DP/jha