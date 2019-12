Dobrindt verteidigt Abstandsregelung für Windräder

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag, Alexander Dobrindt, hat die geplante Abstandsregelung für Windräder verteidigt. "Man will auch natürlich auf dem Land stärker in den Wind gehen, aber da braucht man eben die Akzeptanz. Und Deswegen sind Abstandsregeln genau das richtige", sagte Dobrindt in der ARD-Sendung "Bericht aus Berlin" am Sonntagabend.

Die Abstandsregeln seien vernünftig, um mehr Akzeptanz in der Bevölkerung zu erreichen und auch um Rechtssicherheit zu erreichen. "Und kein Hindernis beim Ausbau", so der CSU-Politiker weiter.

