Dobrindt reagiert schroff auf Grünen-Kompromissvorschlag zu Klima

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt geht der Kompromissvorschlag der Grünen zur Klimapolitik nicht weit genug.



Zum Angebot von Grünen-Chef Cem Özdemir, auf einen festen Endtermin 2030 für Neuzulassungen von Verbrennungsmotoren zu verzichten, sagte Dobrindt der "Süddeutschen Zeitung": "Wenn man Schwachsinnstermine abräumt, dann ist das ja noch kein Kompromiss." Die Grünen hatten auch im Tauziehen um die Kohlepolitik Kompromissbereitschaft signalisiert. Am Dienstag gehen die Sondierungsgespräche zwischen CDU, CSU, Grünen und FDP über eine gemeinsame Regierungsbildung in die zweite Runde. Am 16. November sollen sie abgeschlossen werden./mfi/DP/das