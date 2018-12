Dobrindt kritisiert Macrons Zusagen an Gelbwesten

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Zugeständnisse des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an die Demonstranten deutlich kritisiert.



Die Entscheidungen, angesichts der zum Teil gewalttätigen Proteste der sogenannten Gelbwesten Weihnachtsgeld und Überstunden steuerfrei zu stellen, scheinen das Gegenteil der von Macron zugesagten Reformen zu bewirken, sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin. Weniger Einnahmen zu verkünden, ohne zu sagen, welche Rückwirkungen das auf den Haushalt habe und den Reformkurs in Frankreich, sei wenig verständlich. Damit werde auch die in Europa angestrebte Steuerharmonisierung infrage gestellt, machte er deutlich.

Frankreich könne mit der deutschen Unterstützung rechnen. Deutschland habe größtes Interesse, dass sich die Situation in Frankreich wieder beruhige. "Aber Geldgeschenke scheinen nicht der richtige Weg", sagte Dobrindt.

Die Lage in Europa insgesamt verspreche keine ruhigen Zeiten in näherer Zukunft, sagte Dobrindt weiter. Er verwies im Norden auf Großbritannien, das einen Austritt anstrebe, dessen Modalitäten vollkommen ungeklärt seien. Im Westen arbeite Macron mit seinen Zugeständnissen vom Montagabend den angekündigten Reformen geradezu entgegen. Im Süden stelle Italien die europäischen Stabilitätskriterien offen infrage und im Osten streiten sich vor allem Polen und Ungarn wortstark mit der EU.

Der CSU-Politiker wandte sich entschieden gegen weitere Schritte einer Vergemeinschaftung. Das betreffe auch die Sozialversicherungen. Dobrindt widersprach explizit der SPD, die eine gemeinsame Arbeitslosenversicherung in der EU forderte. Angesichts der Situation in Europa könne dies eine höhere Belastung der deutschen Sozialkassen bedeuten. "So ein Risiko ist abzulehnen", sagte Dobrindt./rm/DP/jha