Dobrindt für Strukturmaßnahmen auch mal gegen Kosten-Nutzen-Analyse

BERLIN (dpa-AFX) - Der Chef der CSU-Bundestagsgruppe, Alexander Dobrindt, hat sich darüber beklagt, dass der Spielraum der Politik bei Strukturmaßnahmen durch Rechnungsprüfungen übermäßig eingeengt ist.



Bei einem Kongress der Unionsfraktionen zur Stärkung der ländlichen Regionen am Mittwoch in Berlin forderte der ehemalige Bundesverkehrsminister mehr "politische Entscheidungen, nicht mit Lineal und Taschenrechner von einem Rechnungshof nachrechenbar nach Sinn und Zweck und höchster Güte". Solche strukturpolitischen Entscheidungen, etwa um Firmen an ländlichen Orten anzusiedeln, müssten "im Zweifelsfall auch mal gegen eine Nutzen-Kosten-Analyse" getroffen werden, verlangte Dobrindt.

Er habe als Minister "immer wieder" nachweisen müssen, dass Investitionen in den Bau einer Straße oder Schleuse "dem sogenannten Rechenmodell Nutzen-Kosten-Analyse" entsprechen mussten. "Und wenn sie dem nicht hundertprozentig entsprochen haben, dann darf der Minister so eine Entscheidung einfach nicht mehr treffen und Politik tut sich schwer, das zu begründen", erklärte Dobrindt.

Der Bundesrechnungshof hatte das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur während Dobrindts Amtszeit wegen Unzulänglichkeiten in Kalkulationen rund um den Breitbandausbau gerügt und auch Zweifel an der von ihm damals befürworteten Privatisierung von Autobahnen gehegt./cpe/DP/he