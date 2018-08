Dobrindt: Soli-Zuschlag komplett in dieser Wahlperiode abschaffen

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat sich angesichts von Rekordüberschüssen für eine komplette Abschaffung des Solidaritätszuschlags in dieser Wahlperiode ausgesprochen.



"Das darf jetzt kein Tabuthema mehr sein", sagte Dobrindt der "Bild"-Zeitung (Samstag).

Union und SPD haben im Koalitionsvertrag vereinbart, dass der Solidaritätszuschlag schrittweise wegfallen soll. Für 2021 ist eine Entlastung von 10 Milliarden Euro geplant, die 90 Prozent der Zahler vom "Soli" befreien soll.

Der deutsche Staat hat dank der guten Wirtschaftslage derzeit so viel Geld in der Kasse wie nie zuvor. In der ersten Jahreshälfte nahmen Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen unter dem Strich 48,1 Milliarden Euro mehr ein, als sie ausgaben. Dies teilte das Statistische Bundesamt am Freitag anhand vorläufiger Daten mit.

Dobrindt forderte schnelle zusätzliche Entlastungen: "Bei Rekordsteuereinnahmen kann die Antwort nur heißen, wir wollen mehr Netto vom Brutto", sagte Dobrindt der Zeitung./hoe/DP/she