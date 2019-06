Dobrindt: Politische Entscheidungen nicht in Fachgremien verlagern

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hält es für falsch, wichtige politische Themen wie den Kohleausstieg in ein reines Fachgremium auszulagern.



Mit Blick auf die Arbeit der Kohlekommission sagte Dobrindt am Dienstag in Berlin, wenn politische Entscheidungen auf diese Weise in ein Expertengremium "outgesourced" (ausgelagert) würden, verschwinde das Thema aus der öffentlichen Debatte.

Die Bevölkerung nehme eine vielleicht richtige politische Entscheidung nicht wahr. Das gelte gerade für den Kohleausstieg, machte Dobrindt deutlich. Er forderte, dass wieder mehr Entscheidungen ins Parlament und in die Politik verlagert werden.

Wenn nun das Thema Klimawandel für den Wähler entscheidend sei und er es ganz oben auf die Agenda setze, müsse sich die Politik damit auseinandersetzen. Sollte es bei dieser Kommunikation ein Sender-Empfänger-Problem gebe, habe man möglicherweise das falsche Medium gewählt, fügte Dobrindt hinzu.

Der CDU-Spitze um Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer wurde zuletzt auch in den Reihen der eigenen Partei vorgehalten, auf das Anti-CDU-Video des Youtubers Rezo vor der Europawahl nicht angemessen reagiert zu haben.

Der CSU-Landesgruppenchef argumentierte weiter, für die Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg im September sei möglicherweise Klimawandel nicht das entscheidenden Thema, um Wähler von der AfD zurückzugewinnen. Das bedeute, die Auseinandersetzung mit der AfD im rechten und den Grünen im linken Parteienspektrum könne man nicht mit denselben Themen bestreiten.

Und dabei gewinne man auch nicht, indem man die Grünen kopiert. Daher werde die Union beim Klimaschutz auch eine eigene Handschrift haben "und nicht den Grünen hinterherlaufen".