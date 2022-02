Dobrindt: Deutsche Waffenlieferungen notwendig und richtig

BERLIN (dpa-AFX) - CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt hat die Entscheidung der Bundesregierung zur Lieferung von Panzerabwehrwaffen und Boden-Luft-Raketen als notwendig und richtig bezeichnet. "Wir dürfen nicht zusehen, wie eine in Teilen wehrlose, aber hochmotivierte Bevölkerung niedergewalzt wird", sagte Dobrindt am Samstagabend in Berlin nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur aus Teilnehmerkreisen in einer hybriden Sitzung der Unionsfraktion im Bundestag. "Wir liefern Waffen nicht, um Krieg zu führen. Wir liefern Waffen, um Verhandlungen möglich zu machen", ergänzte er demnach. "Das kann man nur erreichen, wenn die Opfer in diesem Angriffskrieg sich wehrhafter zeigen können."

Regierungssprecher Steffen Hebestreit hatte zuvor mitgeteilt, dass die ukrainischen Streitkräfte mit 1000 Panzerabwehrwaffen sowie 500 Boden-Luft-Raketen vom Typ "Stinger" unterstützt würden. Die Waffen sollten so schnell wie möglich an die Ukraine geliefert werden./bk/DP/stk