Do-it-Yourself-Festival Maker Faire Berlin / Schülertag fällt dieses Jahr aus

Hannover (ots) - Zu der diesjährigen Maker Faire Berlin, die am10. und 11. Juni in der Station in Berlin-Kreuzberg stattfindet, wirdes keinen vorgeschalteten Schülertag wie im vergangenen Jahr geben.Grund dafür sind die wegen des Internationalen Deutschen Turnfesteserstmals verlängerten Pfingstferien in Berlin vom 3. bis 9. Juni2017."Das Interesse an unserem Schülertag ist nach wie vor ungebrochen,aber die Ferien machen uns doch einen größeren Strich durch dieRechnung als gedacht, sodass wir dieses Jahr leider aussetzenmüssen", erklärt Daniel Rohlfing, Senior-Produktmanager der MakerFaire die Absage.Schulklassen aus den umliegenden Bundesländern, die nicht von denPfingstferien betroffen sind, erhalten stattdessen am Samstag, 10.Juni, kostenfreien Eintritt. Voraussetzung dafür ist dieRegistrierung über die Maker Faire-Webseite. InteressierteLehrerinnen und Lehrer aus Berlin können sich hier ebenfalls anmeldenund die Maker Faire kostenlos besuchen. Das Gleiche gilt fürProjektgruppen öffentlicher Einrichtungen, etwa von Jugendzentren."Darüber hinaus laden wir erstmals Studierende von technischenHochschulen in Berlin ein, die Veranstaltung kostenfreikennenzulernen", so Rohlfing. "Dazu werden wir im Mai Eintrittskartenan die Hochschulen verschicken."Auf der Maker Faire präsentieren rund 900 kreative Köpfe an 200Ständen ihre ausgefallenen Ideen: Roboter, 3D-Druck, Flugobjekte,Erfindungen aus den unterschiedlichsten Materialien. Zu demFamilienfestival werden bis zu 20.000 Besucherinnen und Besuchererwartet. Tickets gibt es auch online.Die Maker Faire ist zum einen eine Wissenschaftsmesse mitBildungsauftrag und zum anderen eine Art Jahrmarkt und zugleich etwasvollkommen Neues. Hier werden sowohl Jugendliche als auch Erwachseneauf kreative Weise für Wissenschaft und Technik begeistert. DieFaszination an innovativen Produkten steht ganz klar im Vordergrund.Für manchen Maker ist die Präsenz der Anfang von einem erfolgreichenStartup.Die Maker Faire Berlin steht unter der Schirmherrschaft desBundesministeriums für Bildung und Forschung.Pressekontakt:Sylke WildePresse- und ÖffentlichkeitsarbeitHeise MedienKarl-Wiechert-Allee 1030625 HannoverWork Telefon: +49 511 5352-290sylke.wilde@heise.deOriginal-Content von: Make, übermittelt durch news aktuell