Dmitry Firtashs US-Anwalt Lanny J. Davis weist jegliche Verbindungen Firtashs mit dem organisierten Verbrechen in Russland und andere veröffentlichte Berichte zurück

Washington (ots/PRNewswire) - Erklärung von Lanny J. Davis, Anwaltvon Dmitry Firtash, in der veröffentlichte Berichte überorganisiertes Verbrechen und andere Verbindungen zurückgewiesenwerden:Herr Dmitry Firtash hatte niemals irgendwelche Geschäfte mitSemion Mogilevich und niemals irgendetwas mit Aktivitäten desorganisierten Verbrechens in Russland oder anderswo zu tun. DesWeiteren war er niemals in Finanztransaktionen mit Präsident Trumpund dem Eigentümer von Cambridge Analytica involviert. Er ist auchnicht das Ziel laufender Ermittlungen bezüglich der US-Wahlen. Alleanders lautenden Behauptungen sind unwahr - ob in einem Buch, einemFilm oder einem Nachrichtenbeitrag.