Dmexco-Trends im Realitätscheck: b4p trends-Studie zeigt, welche Tech-Themen bei den Deutschen ankommen und was Rätsel aufgibt (FOTO)

München (ots) -Blockchain, Künstliche Intelligenz und Voice Search - diesetechnologischen Entwicklungen sind Top-Themen in der digitalenFachwelt und werden auch auf der diesjährigen Digital Marketing Expo& Conference, dmexco, heiß diskutiert. Doch wie sieht es eigentlichmit dem deutschen "Normalverbraucher" aus: Kennt die Mehrheit derdeutschen Bevölkerung, die sich online bewegt, die Begriffe und weiß,was sich dahinter verbirgt - oder handelt es sich eher um Buzzwordsder Digitalszene? Pünktlich zur dmexco geht eine neue b4ptrends-Studie der Gesellschaft für integrierteKommunikationsforschung (GIK) dieser Frage nach - und liefert damitauch interessante Hinweise für die Markenkommunikation. In der Studiewurden 1.024 Personen, repräsentativ für die deutschen Onliner ab 14Jahren, im Zeitraum vom 30. Juli bis 8. August 2018 befragt.Digitale Sprachsteuerungen wie Siri oder Alexa erleichtern ihrenBesitzern in vielen Belangen das Leben - und das wissen die Deutschenauch zu schätzen. Zumindest hat von dieser Technologie die großeMehrheit (93%) der in der b4p trends befragten Onliner bereits einmalgehört. 32 Prozent meinen sogar, genug Informationen zu dem Thema zuhaben, um einem Außenstehenden zu erläutern, was sich hinter demBegriff verbirgt. Beim Buzzword "Künstliche Intelligenz" wissenimmerhin 44 Prozent der Befragten grob, worum es sich handelt,weitere 29 Prozent könnten den Begriff auch in eigenen Wortenerklären.Noch reichlich Erklärungsbedarf besteht hingegen beim ThemaBlockchain, der Technologie, die unter anderem hinter derKryptowährung Bitcoin steht, und in der Branche als derzukunftsweisende Trend gehandelt wird. Im Gegensatz zu den Expertenist mehr als 81 Prozent der b4p trends-Teilnehmer ein absolutesRätsel, wofür der Begriff stehen soll.Doch nicht nur von den großen Themen der dmexco haben vieleDeutsche noch nichts gehört. Auch scheinbar etablierte Technologiensind längst nicht allen online aktiven Menschen auch so weitverständlich, dass sie erklären könnten, worum es sich dabei handelt.Noch relativ gut sieht es beim Begriff Smart Home aus. Die Mehrheitder Deutschen hat von dieser Technologie zumindest schon einmal etwasmitbekommen und ein Drittel könnte auch anderen erklären, was derBegriff bedeutet.Anders beim Thema Connected Car: 61 Prozent der Befragten habendiesen Begriff entweder noch nie gehört oder kennen ihn, verstehenaber nicht, was er bedeutet. Auch unter den auto-affineren Männerntrauen sich lediglich 15 Prozent zu, einer anderen Person dieseTechnologie zu erklären, wobei die Definitionen sich oft auf dieAussage beschränken, dass es sich dabei um ein über das Internetvernetztes Auto handelt, das unter anderem eigenständig mit demHersteller zu Pannen oder Serviceleistungen kommunizieren kann. Inder Kommunikation der Automobilbranche geht es also darum, denBegriff wortwörtlich "erfahrbar" zu machen.Mehr als 75 Prozent der befragten Deutschen wissen nicht, dassAugmented Reality die technische Möglichkeit beschreibt, mithilfe derKamera auf dem Smartphone digitale Inhalte in die reale Welt zuintegrieren. So wird die Realität erweitert, Beispiel Pokémon Go. Nur4 Prozent der über 50-Jährigen könnten dies auch so erklären. In derjungen Zielgruppe der 14 bis 29-Jährigen sind es immerhin 4,5 mal soviele. Interessant ist zudem, dass - vermutlich Gaming-affinere -Männer knapp doppelt so oft erklären konnten, worum es sich handelt,als Frauen.Übrigens: Diejenigen der Befragten, die Zeitschriften lesen oderjournalistische Angebote im Internet nutzen, wissen oftmals besserüber die aktuellen digitalen Themen Bescheid, als Menschen, die sichüber das Fernsehen oder Social-Media-Kanäle wie YouTube informieren.Beispiel BitCoin: Während nur knapp ein Viertel aller Befragtenmeinen, anderen den Begriff erklären zu können, sind es unten denNutzern von Print-Angeboten deutlich mehr (34%).