Dksh: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Per 25.07.2018, 13:22 Uhr wird für die Aktie Dksh am Heimatmarkt SIX Swiss Ex der Kurs von 71,75 CHF angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Forschungs- und Beratungsdienste".Unser Analystenteam hat Dksh auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Dksh beläuft sich mittlerweile auf 28,5 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 72,25 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +153,51 Prozent und führt zur Bewertung "Buy". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 32,05 CHF. Somit ist die Aktie mit +125,43 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Buy".

