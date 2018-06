Dixons Carphone Nordic entscheidet sich SES-imagotag Lösungen in ihren Geschäften in Finnland, Schweden und Dänemark einzusetzen

Nanterre, Frankreich (ots) - Der Rollout ist die zweite Phase desin Vorjahr mit Dixons Nordic unterzeichneten Vertrags.SES-imagotag (Euronext: SESL, FR0010282822), der weltweit führendeLösungsanbieter im Bereich elektronischer Preisauszeichnungen(Electronic Shelf Labels / ESL) und Retail IoT Lösungen, kündigtheute den Start für die zweite Rolloutphase im Rahmen des mit DixonsCarphone Nordic abgeschlossenen Vertrags an.In 2017, SES-imagotag und Elkjøp, eine Tochtergesellschaft derdrittgrößten europäischen Consumer Electronics EinzelhandelsketteDixons Carphone Nordic, unterzeichneten einen Vertrag die Einführungund Installation von Cloud-basierten intelligenten digitalen Labelsauf drei weitere Länder auszudehnen: Schweden, Finnland, undDänemark.Nachdem die erste Phase dieses Vertrages im zweiten Halbjahr 2017erfolgreich in 100 Geschäften in Norwegen durchgeführt wurde, wirddie SES-imagotag Lösung nun bis Ende 2018 in insgesamt 175finnischen, schwedischen und dänischen Geschäften der zur ElkjøpGruppe gehörenden Einzelhandelsketten El Giganten und Elkjøpeingeführt. Im Rahmen der zweiten Phase wird eine den Kundenwünschenangepasste Version vernetzter intelligenter Labels auf der Basis derbrandneuen SES-imagotag VUSION Cloud Plattform implementiert werden.Weitere Geschäfte werden voraussichtlich in Q1 2019 damit ausgerüstetwerden.Die skandinavische Einzelhandelskette entschied sich für dieSES-imagotag Lösung um die dynamisch-flexible real-time Bepreisungvon Artikeln und die Omnichannel Synchronisation, sowie Informationenfür Kunden und die Vernetzung der Kunden am Verkaufsregal zuverbessern - SES-imagotag realisiert dies auf der Grundlage derintegrierten NFC Technik für kontaktlose Nahbereichskommunikation(oder einfache Quick Response Codes, QR Codes) durch die intelligenteESLs und Smartphones miteinander kommunizieren können. WeitereAnwendungen werden dieses Jahr mittels der VUSION Retail IoT CloudPlattform eingeführt werden - wie zum Beispiel digitale In-StoreServices (Storefront), die Kunden das Ladengeschäft visuellpräsentieren oder Kunden Sonderangebote und neue Artikel anzeigen.Zusätzlich zu Click & Collect, schnellere und flexiblerePreisanpassung und Produktivitätssteigerung, beinhaltet die Lösungauch ein Feature für automatisierte Planogramme auf der GrundlageESL-basierter Produktortung, mit der auch eine Verbesserung derPlanogram Compliance erreicht wird. Die VUSION Cloud Lösung istvollständig in die von Elkjøp eingesetzte SAP HANA Cloud Plattformintegriert, womit eine zusätzliche Steigerung der EnduserProduktivität, sowie weitere Vorteile durch die Datenintegrationerzielt wird bzw. werden.Hans-Petter Døvre, Retail Director, Elkjøp, sagt dazu: "Wir sindmit der ersten Installationsphase der SES-imagotag Lösungaußerordentlich zufrieden. Die dynamisch-flexible und zielgenauereal-time Bepreisung von Artikeln wird durch digitale Labelswesentlich verbessert und digitale Labels vermitteln zudem unserenKunden ein besseres Einkaufserlebnis. Das VUSION Cloud-basierteSoftwaresystem ermöglicht es uns den ESL Rollout zu beschleunigen, ITKosten zu reduzieren und gewährleistet die problemlosezukunftssichere Evolution unserer Lösung. Die vollständigeIntegration in unsere SAP Cloud war gleichermaßen ein Erfolg. AufGrund dieser Erfolge haben wir entschieden den Rollout durch dieInstallation in den anderen skandinavischen Ländern zuvervollständigen und die SES-imagotag Lösung in unseren digitalenMasterplan aufzunehmen.Thierry Gadou, Chairman und CEO, SES-imagotag, ergänzt: "Wirfreuen uns und sind stolz, dass unsere Lösung die Erwartungen derDixons Carphone Nordic an ein verbessertes Einkaufserlebnis für ihreKunden und eine gesteigerte Effizienz ihrer Ladengeschäfte erfüllt.Dies gilt umso mehr, da Dixons Carphone Nordic eine leistungsstarkeund anspruchsvolle Einzelhandelsgruppe mit außerordentlich hohenStandards of Excellence ist. Bei einem Kunden wie diesem sind unsereMitarbeiter sehr motiviert und lernen dabei auch sehr viel. UnsereZusammenarbeit geht über einfaches ESL hinaus, wir sind Partner aufeiner Reise der digitalen Transformation, durch die stationäreLadengeschäfte zu hochwertigen Vermögenswerten werden."Über ElkjøpElkjøp Nordic AS, eine 100%ige Tochtergesellschaft der DixonsCarphone plc, ist die größte Electronics Einzelhandelskette inSkandinavien. Elkjøp betreibt Einzelhandelsgeschäfte in Norwegen,Schweden, Dänemark, Finnland, Island, Grönland und den Färöer-Inseln.Die Geschäfte reichen von kleinen Ladengeschäften bis zu Megastores.Elkjøp hat mehr als 9000 Beschäftigte. Der Jahresumsatz beträgt mehrals EUR 4 Milliarden. Sämtliche 394 Geschäfte werden von unseremzentralen Warenlager in Jönköping in Schweden aus beliefert. DasWarenlager hat eine Fläche von 107.000 m2. Dies entspricht 16Fußballfeldern. Elkjøp hat einen Marktanteil von 25% in Skandinavien.Über SES-imagotagSeit 25 Jahren ist SES-imagotag der starke Partner desEinzelhandels bei der Einführung von digitaler Technologie im Shop.SES-imagotag ist Weltmarktführer im Bereich digitaler Preisschilder(electronic shelf labels / ESL) und bei der elektronischenPreisanpassung. Das Unternehmen hat eine ganzheitliche digitaleInternet-of-Things (IoT) Plattform entwickelt, die dem Handel einvollständiges Leistungsspektrum zur Verfügung stellt. SES-imagotagLösungen ermöglichen es Einzelhändlern ihre stationärenLadengeschäfte miteinander zu vernetzen und digital zutransformieren; Prozesse mit geringem Mehrwert zu automatisieren; diebetriebliche Effizienz zu steigern; Kunden mehr Service-Qualität undInformation zu bieten; Datenintegrität für die permanente Optimierungdes verfügbaren Warenbestands zu gewährleisten; ausverkaufte Artikelund unnötige Verluste zu vermeiden und eine OmnichannelService-Plattform zu erstellen, die Kundenbindung schafft und diesich ändernden Erwartungen der Kunden erfüllt.