Dividendenwachstum von 5 % oder mehr pro Jahr? Diese 3 Aktien solltest du kennen!

Dividendenwachstum kann das Zugpferd hinter besonders starken, zuverlässigen Ausschüttern sein. Sofern die Dividende jeweils wächst, spricht das häufig für ein grundlegend starkes Wachstum. Das führt langfristig häufig zu besonders hohen Renditen.

Allerdings wissen viele Investoren womöglich nicht, wo sie anfangen sollen. Werfen wir in diesem Sinne jetzt einen Foolishen Blick auf drei Aktien, die ein jährliches Dividendenwachstum von über 5 % vorweisen. Sowie darauf, wo du als Investor besonders achtgeben solltest.

1. Münchener Rück

Eine erste Aktie, die historisch für ihre stabile Dividende bekannt ist, ist die der Münchener Rück (WKN: 843002). Aber wusstest du, dass auch das Wachstum des DAX-Rückversicherers bei der Dividende sehr stark gewesen ist? Falls nicht, lass uns ein wenig mit den Zahlen spielen.

Alleine innerhalb der letzten zwei Ausschüttungen stieg die Dividende von 9,25 Euro auf das aktuelle Niveau von 9,80 Euro, was einem Wachstum von 5,9 % entspricht. Allerdings geht es auch um die längerfristige Historie: In den letzten zehn Jahren kletterte die Ausschüttungssumme von 5,75 Euro auf das aktuelle Niveau, was ebenfalls einem Wachstum von 5,4 % pro Jahr entsprochen hat. Definitiv ein paar starke Zahlen, zumal der DAX-Rückversicherer jetzt noch immer über 4 % Dividendenrendite auszahlt.

Die Münchener Rück besitzt zwar in diesem Geschäftsjahr aufgrund des Coronavirus einige Probleme, die zu einem operativen Einbruch geführt haben. Nach dieser Zeit könnte die Aktie jedoch zur alten Stärke zurückfinden. Wer weiß: Vielleicht auch zum Dividendenwachstum, was diesen Mix langfristig interessant werden lassen dürfte.

2. Innovative Industrial Properties

Eine zweite Aktie, die ebenfalls jetzt recht kurzfristig auf ein Wachstum von knapp über 5 % bei der Dividende gekommen ist, ist die von Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH). Der US-REIT steigerte zuletzt seine Quartalsdividende von 1,00 US-Dollar auf 1,06 US-Dollar. Man muss definitiv kein Einserschüler in Mathematik sein, um hier ein Dividendenwachstum von 6 % abzulesen.

Historisch ist das Wachstum bedeutend stärker gewesen: Der US-REIT schnuppert zwar erst rund drei Jahre Börsenluft. Innerhalb dieser Zeit kletterte die Dividendensumme je Aktie und Vierteljahr allerdings von 0,15 US-Dollar auf das derzeitige Niveau. Das entspricht einem durchschnittlichen, annualisierten Wachstum von 91,8 %. Wobei dieser Wert zugegebenermaßen durch den niedrigen Anfangswert etwas verwässert sein könnte.

Innovative Industrial Properties wächst allerdings auch operativ besonders stark: In den letzten Quartalszahlen präsentierte der US-REIT aus dem Bereich der Marihuana-Immobilien konsequent Wachstumsraten von über 100 % auf Basis der einzelnen Aktie. Zumindest solange die Marihuana-Branche auf US-Bundesstaatsebene unterkapitalisiert bleibt, könnte das operative Wachstum anhalten.

3. Fresenius

Zu guter Letzt ist auch DAX-Dividendenaristokrat Fresenius (WKN: 578560) eine Aktie, die auf ein Dividendenwachstum von über 5 % kommt. Wobei die Wachstumsrate in diesem Jahr eigentlich genau ins Schwarze getroffen hat: Der Gesundheitskonzern wird in wenigen Tagen voraussichtlich eine Dividende von 0,84 Euro auszahlen. Gemessen an einer vorherigen Dividende von 0,80 Euro entspricht das einem Dividendenwachstum von 5 % im Jahresvergleich.

Historisch gesehen ist auch hier das Wachstum jedoch stärker gewesen: Wenn wir zehn Jahre zurückblicken, erkennen wir, dass Fresenius zum damaligen Zeitpunkt noch 0,25 Euro an die Investoren ausgeschüttet hat. Gemessen an der diesjährigen Dividende beliefe sich das durchschnittliche Wachstum je Jahr auf rund 12,8 %. Das ist definitiv rasant.

Fresenius pausiert momentan noch sein operatives Wachstum, rechnet mittel- bis langfristig jedoch mit einem Wachstum im einstelligen Prozentbereich. Auch Zukäufe könnten ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg werden. Gerade in der Krise wird der DAX-Dividendenaristokrat an dieser Front wieder besonders fleißig.

Dividendenwachstum von mind. 5 % pro Jahr!

Die Aktien der Münchener Rück, von Innovative Industrial Properties und Fresenius können Einkommensinvestoren daher solche Wachstumsraten beim Ausschüttungswachstum liefern. Von konservativ bis riskanter ist vieles dabei: Jetzt liegt es an dir, eine Auswahl zu treffen.

Vincent besitzt Aktien von Fresenius, Innovative Industrial Properties und der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties und empfiehlt Fresenius.

