Die Dividendensaison steht vor der Tür: Auf was achten bei Dividendenstrategien?

Die Dividendensaison steht vor der Tür. Wie wichtig sind Dividenden in der Anlagestrategie? "Für Anleger, die auf regelmäßige Ausschüttungen setzen, sind Dividenden natürlich ein wichtiger Bestandteil. Wir haben in diesem Jahr eine schöne Voraussetzung, weil die Kurse zurückgegangene und auch unternehmen, die eine stabile Dividende ausschütten haben eine sehr schöne Dividendenrendite". Carsten Müller arbeitet an einer Dividendenstrategie. Wie geht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Börsenradio