Dividendenpower aus dem DAX: Münchener Rück und Allianz bieten durch die Coronakrise derzeit über 6 % Anfangsrendite!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Was sich derzeit an den Kapitalmärkten abspielt, kann man durchaus als Jahrhundertereignis bezeichnen. Denn es ist schon erstaunlich, in welch kurzer Zeit es das Coronavirus geschafft hat, die Kurse so massiv nach unten zu ziehen. Die Tagesverluste waren teils so stark, dass selbst erfahrene Investoren mit langjähriger Börsenerfahrung nur noch mit dem Kopf schüttelten.

Die Nachrichtenlage ist im Moment so schlecht, dass viele Anleger, die schon lange auf etwas tiefere Kurse gewartet hatten, sich jetzt nicht mehr trauen, in den Markt einzusteigen. Dabei haben die niedrigen Bewertungen aber noch einen anderen Nebeneffekt. Denn die Dividendenrenditen sind jetzt natürlich bei vielen Werten in die Höhe geschossen.

Und zwar nicht nur bei riskanten Aktien, sondern mittlerweile auch bei einigen grundsoliden DAX-Titeln. Diesen Umstand erlebt man nur selten, und deswegen schauen wir uns heute einmal zwei bekannte Vertreter aus unserem Leitindex an und beleuchten kurz ihre Kennzahlen in Sachen Dividende.

Allianz

Deutschlands bekannter Versicherungskonzern Allianz (WKN: 840400) ist bei Einkommensinvestoren beliebt. Denn das Unternehmen mit Sitz in München ist für seine äußerst aktionärsfreundliche Dividendenpolitik bekannt. Im Moment werden 50 % des auf die Anteilseigner entfallenden Jahresüberschusses zur Ausschüttung gebracht.

Laut eigenen Angaben wird von der Allianz angestrebt, dass die Dividende mindestens der Höhe des Vorjahres entsprechen soll. Aber der Konzern hat dieses Versprechen mehr als eingehalten. Denn alleine für die Geschäftsjahre 2012 bis 2018 wurde die Dividende von damals 4,50 Euro je Anteilsschein auf dann 9,00 Euro je Aktie erhöht.

Die nächste Erhöhung ist bereits angekündigt, und so wird die Allianz kurz nach der diesjährigen Hauptversammlung mit 9,60 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 eine um 6,7 % höhere Dividende an ihre Aktionäre zahlen als ein Jahr zuvor. Weniger erfreut dürften die Investoren dieses Jahr allerdings über die Kursentwicklung der Allianz-Aktie sein.

Denn bedingt durch die aktuelle Krise hat auch die Allianz Federn lassen müssen und die Papiere notieren derzeit mit 130,96 Euro (20.03.2020) gut 40 % niedriger als zu Beginn des Jahres. Allerdings errechnet sich auf Grundlage dieser Parameter mit 7,33 % eine recht hohe Dividendenrendite. Für Anleger, die von Anfang an eine attraktive Ausschüttungsrendite bevorzugen, in ein solides deutsches Unternehmen investieren wollen und keine Angst vor einer Verschärfung der derzeitigen Korrektur haben, könnte die Allianz-Aktie also durchaus einen Blick wert sein.

Münchener Rück

So schnell kann es gehen, denn auf dem Gebiet der besten DAX-Aktien des Jahres 2019 belegte der bayrische Versicherer Münchener Rück (WKN: 843002) mit einem Anstieg von fast 40 % den fünften Platz. Doch dieses Jahr ist die Bilanz bisher eher ernüchternd. Denn auch die Aktie der Münchener Rück konnte sich nicht vor der aktuellen Krise verstecken.

Der Konzern gilt zwar als sehr solide, aber nach eigenen Angaben müsse mit größeren Folgen für das Ergebnis des aktuellen Jahres gerechnet werden, wenn es aufgrund des Coronavirus zu schwerwiegenden Verwerfungen an den Kapitalmärkten kommen sollte. Bis maximal 1,4 Mrd. Euro könnte die Pandemie das Unternehmen kosten.

So ist es nicht verwunderlich, dass der Aktienkurs des Konzerns in die Knie ging und derzeit mit 154,10 Euro (20.03.2020) einen um 42 % niedrigeren Wert aufweist als noch Anfang Januar. Für Investoren, die auf hohe Ausschüttungen setzen, kann dieser niedrige Kurs natürlich das Signal zum Einstieg bedeuten, denn die Dividendenrendite ist jetzt sprunghaft angestiegen. Legen wir die vorgeschlagene Dividende für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 9,80 Euro je Aktie zugrunde, lässt sich so beim aktuellen Kurs eine Ausschüttungsrendite von 6,36 % ermitteln.

Ganz sicher werden die aktuellen Turbulenzen an den Märkten noch eine Weile anhalten und auch die Münchener Rück noch eine ganze Weile beschäftigen. Doch jede Krise bietet auch eine Chance. Und das bedeutet in diesem Fall, dass Anleger, die daran glauben, dass auch diese herbe Korrektur irgendwann beendet ist, durchaus einmal darüber nachdenken könnten, sich die Aktie der Münchener Rück als solides Investment in Sachen Dividende ins Depot zu legen.

The post Dividendenpower aus dem DAX: Münchener Rück und Allianz bieten durch die Coronakrise derzeit über 6 % Anfangsrendite! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Bist du bereit für eine Aktienmarktkorrektur (oder noch Schlimmeres)? Für den Aktienmarkt ging es lange Zeit immer weiter nach oben, bis sich Anfang 2020 plötzlich alles verändert hat.

Das Coronavirus beschäftigt die ganze Welt, und auch die Börsen. Lieferketten werden unterbrochen, Reisen abgesagt und Konsum verschoben. Das wird nicht einfach für die Wirtschaft. Dabei war Deutschlands Wirtschaft bereits vor dem Coronavirus nicht stark.

Es ist sehr schwer, sich genau auszumalen, wie empfindlich die Börsen auf wirtschaftliche Schwäche reagieren werden. Man kann sich einige unschöne Szenarien vorstellen.

Natürlich ist es nie erfreulich, wenn das eigene Portfolio an Wert verliert, aber wenn man einige Dinge beachtet, kann man auch mit schwierigen Börsenphasen gut umgehen. Lade noch heute unseren gratis Bericht Der Bärenmarkt-Überlebensguide herunter, und finde nicht nur heraus, wie du dich auf eine Korrektur vorbereiten kannst, sondern wie du sogar davon profitieren kannst.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Andre Kulpa besitzt Aktien von Allianz. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2020