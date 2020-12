Dividendenperle W. P. Carey verliert 19 % an Wert! Jetzt kaufen oder davonlaufen?

Die Aktie von W. P. Carey (WKN: A1J5SB) hat im Börsenjahr 2020 bis jetzt ca. 19 % an Wert verloren. Unterm Strich korrigierten die Anteilsscheine seit Jahresanfang von ca. 70,00 Euro auf das derzeitige Kursniveau von 56,92 Euro (18.12.2020, maßgeblich für alle Kurse und aktuelle Bewertungen). Das entspricht einer eher durchwachsenen Performance.

Handelt es sich bei W. P. Carey damit um eine attraktive, dividendenstarke Turnaround-Möglichkeit? Ja, möglicherweise. Lass uns im Folgenden daher einmal diesen fundamentalen Mix etwas näher betrachten, jedoch auch auf die Risiken eingehen, die der US-REIT definitiv besitzt.

W. P. Carey: Günstige Turnaround-Chance?

Grundsätzlich ist W. P. Carey jedenfalls weiterhin der zuverlässige, dividendenstarke REIT, der er auch vor COVID-19 gewesen ist. Seit dem Börsengang im Jahre 1998 hat der US-REIT nicht ein einziges Mal die Dividende gekürzt, sondern mindestens jährlich erhöht. Das heißt, in ca. zwei weiteren Jahren wird die Aktie ein Mitglied im Kreis der Dividendenaristokraten. Eine sehr solide Perspektive.

Die fundamentale Bewertung könnte jetzt sogar vergleichsweise preiswert sein. Gemessen an einer aktuellen Quartalsdividende von 1,046 US-Dollar und einem derzeitigen Aktienkurs von 69,45 US-Dollar liegt die Dividendenrendite bei 6,02 %. Eine ziemlich attraktive Ausgangslage für die Höhe der Dividende. Allerdings ist das nicht alles.

Gemessen an Funds from Operations in Höhe von 1,15 US-Dollar erkennen wir schließlich, dass die Dividende weiterhin vom operativen Erfolg gedeckt ist. Das Kurs-FFO-Verhältnis liegt bei ca. 15,1. Das ist ebenfalls vergleichsweise moderat für einen starken, defensiven und qualitativen REIT. Für Foolishe Investoren könnte sich ein näherer Blick daher durchaus anbieten.

Auch W. P. Carey hat seine Ausgangslage moderat verwässert, um weitere Liquidität aufzunehmen. Wenn es dem Management gelingt, die liquiden Mittel mittel- bis langfristig in weiteres Wachstum zu investieren, könnte die alte operative Stärke wieder winken. Immerhin kam W. P. Carey im letzten Geschäftsjahr 2019 auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 5,00 US-Dollar, wodurch das Kurs-FFO-Verhältnis sogar lediglich bei 13,9 läge. Das könnte noch attraktiver beziehungsweise preiswerter sein.

Das Risiko im Überblick

Trotzdem existiert mindestens eine Baustelle, die Foolishe Investoren auf dem Schirm haben sollen: Nämlich das Ausschüttungsverhältnis. W. P. Carey weist hier einen Wert von derzeit rund 91 % auf. Das zeigt, dass das Verhältnis inzwischen ziemlich knapp sein könnte. Ein Risiko? Möglicherweise. Wobei es, wie gesagt, ein Turnaround-Potenzial geben könnte und wir möglicherweise das Schlimmste in COVID-19-Zeiten gesehen haben.

Allerdings führt das hohe Ausschüttungsverhältnis noch zu etwas anderem: Zu weniger Dividendenpotenzial. W. P. Carey erhöht derzeit bloß noch um 0,2 Cent pro Quartal, was deutlich langsamer ist als zuvor. Auch das ist eine Baustelle, die Foolishe Investoren im Auge behalten sollten.

W. P. Carey besitzt daher eine stabile, hohe Dividende und eine günstige, fundamentale Bewertung. Allerdings ist das künftige Potenzial Stand heute ein wenig begrenzt.

W. P. Carey: Ideal für hohes passives Einkommen?

Wenn wir Chancen und Risiken abwägen, so könnte W. P. Carey jetzt trotzdem ein attraktives Potenzial besitzen. Der US-REIT bietet eine hohe Dividendenrendite bei einer moderaten Gesamtbewertung. Das könnte ein hohes passives Einkommen ermöglichen.

Natürlich gibt es auch Baustellen, allerdings gibt es eine hohe Dividendenrendite niemals ohne Risiken. Ein näherer Blick kann daher im Jahr 2021 oder möglicherweise auch jetzt nicht schaden.

