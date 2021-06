Dividendenperle Innovative Industrial Properties: Noch mal 6 % Dividendenwachstum!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Die Wörter Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) und Dividendenwachstum gehören einfach zusammen. Aufgrund eines soliden operativen Wachstumskurses kann der US-amerikanische Real Estate Investment Trust in letzter Zeit sogar auf Quartalsbasis die eigene Dividende sehr stark erhöhen.

Ein Ausschüttungswachstum, das jetzt in eine weitere Runde geht. Am 15. Juni dieses Jahres hat das Management von Innovative Industrial Properties nämlich die Dividende für das zweite Quartal innerhalb dieses Börsen- und Geschäftsjahres bekannt gegeben. Schauen wir im Folgenden daher einmal, wie hoch das Dividendenwachstum in diesem Zeitraum ausfällt.

Innovative Industrial Properties: Solides Dividendenwachstum!

Innovative Industrial Properties wird, so die Pressemeldung, die eigene Dividende moderat im Quartalsvergleich (nicht im Jahresvergleich!) erhöhen. So schüttet der US-amerikanische Cannabis-REIT für das zweite Quartal 1,40 US-Dollar an die Investoren aus. Eine bemerkenswert hohe Ausschüttungssumme je Aktie.

Zum Vergleich: Im ersten Quartal sind es noch 1,32 US-Dollar gewesen, die der Real Estate Investment Trust gezahlt hat. Gemessen an diesem Vergleichswert liegt das Dividendenwachstum entsprechend bei 6 %, was definitiv attraktiv ist.

Ein Jahr zuvor hat Innovative Industrial Properties zudem eine Quartalsdividende von 1,06 US-Dollar an die Investoren ausgezahlt. Wenn wir diesen Wert als Referenz nehmen, so liegt das Dividendenwachstum im Jahresvergleich sogar bei knapp über 32 %. Erneut ein starker Wert für diesen doch sehr speziellen Real Estate Investment Trust. Wobei das inzwischen die vierte Erhöhung der eigenen Ausschüttungssumme in Folge ist, es scheint, als erhöhe das Management ebenfalls solide und moderat auf Quartalsbasis.

Ein wirklich interessanter REIT!

Innovative Industrial Properties bleibt damit als Real Estate Investment Trust einfach etwas Besonderes. Es gibt kaum ausschüttende Aktie, die ihre Dividende im Jahresvergleich um 32 % erhöhen können. Oder aber im Quartalsvergleich um 6 %. Das Momentum des starken Wachstums scheint damit im Allgemeinen anzuhalten.

Wenn wir jetzt die 1,40 US-Dollar Quartalsdividende auf das Gesamtjahr hochrechnen, so erhalten wir einen Wert von 5,60 US-Dollar je Aktie. Gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von 189,25 US-Dollar liegt die Dividendenrendite damit bei ca. 2,95 %.

Natürlich handelt es sich hierbei weiterhin um einen vergleichsweise niedrigen Wert. Hält das Dividendenwachstum von Innovative Industrial Properties jedoch derart stark an, dürften höhere Dividendenrenditen bloß eine Frage der Zeit sein.

Spannend ist im Vergleich dazu natürlich, wie hoch das operative Wachstum derzeit ausfällt. Bis wir hier einen weiteren Einblick in das Zahlenwerk erhalten, müssen wir uns natürlich noch ein wenig gedulden. Im letzten, ersten Quartal konnte der US-amerikanische Real Estate Investment Trust jedoch erneut mit einem Wachstum bei den Funds from Operations je Aktie um ca. 38 % glänzen. Ein Wert, der ein solches Dividendenwachstum besser ermöglicht.

