Dividendenperle Gazprom: Mit Lithium zu neuem Wachstum?

Weitere Suchergebnisse zu "Gazprom ADR":

Die Aktie von Gazprom (WKN: 903276) hat derzeit viele Facetten. Insbesondere die Dividendenvorzüge dieses spannenden und hohen Ausschütters befinden sich im Fokus vieler Investoren. Genauso wie die günstige Bewertung, über die dieser interessante russische Erdgaskonzern verfügt.

Operativ scheint sich außerdem viel um Nord Stream 2 zu drehen sowie weitere Pipelines für das Erdgasgeschäft, mit dem Gazprom künftig seinen Absatz ankurbeln könnte. Ein starker Fokus, allerdings handelt es sich bei dem russischen Konzern unterm Strich ja auch um einen der führenden Anbieter im Erdgasbereich.

Mithilfe eines neuen Rohstoffs, der künftig hier auf der Agenda steht, könnte diese Abhängigkeit allerdings ein wenig geringer werden und sich der Fokus der medialen Berichterstattung möglicherweise verschieben. Schauen wir im Folgenden daher einmal, vor welchem interessanten Markteintritt der Konzern stehen könnte.

Prüfung von Lithium im Fokus

Es sind zwar nur erste Berichte, allerdings scheint das Management von Gazprom derzeit ernsthaft zu erwägen, in das Geschäft mit Lithium einzusteigen. Zumindest seien die Verantwortlichen gemäß eines Berichts der russischen Tageszeitung Kommersant dabei, einen entsprechenden Markteintritt zu prüfen. Definitiv interessant.

Künftig könnte ein solcher Schritt gemeinsam mit dem Partner IST Exploration ermöglicht werden, wobei man wie gesagt noch dabei ist, die Vor- und Nachteile eines solchen Schritts zu evaluieren. Mithilfe von Lithium würde der Konzern natürlich etwas weniger abhängig von Öl und Erdgas werden, was möglicherweise in die von der russischen Politik favorisierte Richtung gehen würde. Also einem wichtigen Großaktionär des Konzerns.

Russland besitzt offenbar im künftigen Lithium-Markt gewaltige Potenziale. Demnach zähle das Land gemessen an den Reserven des begehrten Rohstoffes sogar zu den Top 10 unseres Planeten, allerdings ist man bei der Förderung bislang noch nicht sonderlich stark aufgefallen. Prinzipiell daher gute Aussichten, die an dieser Stelle für einen erfolgreichen Markteintritt sprechen könnten.

Ein begehrter, wenngleich zyklischer Rohstoff

Mit einem noch hypothetischen Markteintritt in diesen Zukunftsmarkt würde Gazprom das eigene Geschäft auf ein breiteres Fundament stellen. Bis dieser Bereich allerdings signifikant zum Erfolg des Konzerns beitragen kann, werden wohl noch Jahre der Investitionen und des Wachstums in diesem Segment vergehen, aus einer langfristigen Perspektive heraus erscheint dieser Schritt jedoch aussichtsreich.

Lithium gilt schließlich als wichtiger Rohstoff, der vor allem für den Bau von Batterien verwendet wird. Ein Hot-Stock-Bereich, weil die Elektromobilität auf neue und innovative Lösungen angewiesen ist. Sowie die Produzenten und Entwickler von Batterielösungen natürlich auf viel Lithium, mit dem eine Massenproduktion gestemmt werden kann.

Auch das Geschäft mit Lithium dürfte entsprechend zyklisch sein, denn die Abnehmer in der Automobil- oder Batterieindustrie gehören zu den zyklischen Vertretern. Nichtsdestoweniger könnte dieser Markt die innere Diversifikation von Gazprom bedeutend erweitern und hier für ein breiteres Fundament sorgen, was speziell in der sich wandelnden Mobilitätssituation ein großer Vorteil sein könnte.

Augen auf, Investoren!

Für Investoren könnte es sich entsprechend anbieten, hier den weiteren Verfahrensgang und die kommenden Pläne zu beobachten. Lithium wird zwar nicht die Zyklizität von Gazprom beeinflussen, allerdings ist das eine Möglichkeit, um sich auf die verändernden Aussichten innerhalb der Mobilität und Antriebstechnologie einzustellen. In den kommenden Jahren und Jahrzehnten könnte dieses Segment daher gewiss eine größere strategische Bedeutung einnehmen.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2020 Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2020. The Motley Fool Analysten geben ein starkes Kaufsignal! Du könntest ebenfalls davon profitieren … Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2019