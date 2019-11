Dividendenperle BASF: Wichtiger Meilenstein in China!

Weitere Suchergebnisse zu "BASF":

Die Aktie von BASF (WKN: BASF11) ist momentan aus gewissen Blickwinkeln durchaus interessant. Insbesondere bewertungstechnisch könnte das aktuelle Kursniveau einladend sein. Auch aus Sicht der Dividende ist der DAX-Chemiekonzern noch immer interessant, zumindest für alle Einkommensinvestoren, die ein wenig toleranter gegenüber Volatilität sind.

Mit Wachstum dürften die meisten Investoren die Value- und Dividendenaktie allerdings derzeit nicht verbinden. Zumindest bis jetzt. In einem wichtigen Markt konnten die Ludwigshafener nun aber einen wichtigen Meilenstein feiern, der künftig bedeutend für den Chemiekonzern sein dürfte. Schauen wir im Folgenden einmal, was Investoren diesbezüglich wissen sollten.

Auch ein Großprojekt beginnt mit einem Spatenstich

Wie mehrere Medien derzeit verkünden, hat der DAX-Konzern im Reich der Mitte ein wichtiges Großprojekt begonnen. Genau genommen hat der Chemiekonzern am Samstag der letzten Woche den Spatenstich für den Bau einer wichtigen Produktionsanlage getätigt. Gewiss kein kleines Projekt, das sich die Ludwigshafener insgesamt wohl bis zu 10 Mrd. US-Dollar kosten lassen werden.

Künftig möchte das Management in der Anlage im Süden Chinas insbesondere technische Kunststoffe und thermoplastisches Polyurethan (TPU) produzieren, um dem weiteren Wachstum dieser Region und den Anforderungen im asiatischen Markt besser Rechnung tragen zu können.

Ab 2022 soll die Produktion in diesem neuen Werk beginnen und im Schnitt eine weitere Produktionskapazität von 60.000 Tonnen der jeweiligen Kunststoffe vorweisen können. Damit würden die Ludwigshafener ihre eigenen Kapazitäten auf bis zu 290.000 Tonnen pro Jahr steigern, was unterstreichen dürfte, dass diese neue Fabrik ein weiterer Absatztreiber für BASF sein kann.

China als bedeutender Wachstumsmarkt

China dürfte hierbei sowieso ein stetig wachsender und bedeutender Wachstumstreiber auch für die Chemiesparte werden. Das bisherige Wirtschaftswachstum des Reichs der Mitte ist gegenwärtig zwar ein wenig rückläufig, nichtsdestoweniger handelt es sich bei dem asiatischen Staat noch immer um den Wachstumsmotor unserer Weltwirtschaft. Entsprechend sinnvoll erscheint es daher, dass sich auch BASF hier räumlich ansiedelt.

Gängige Prognosen gehen zudem davon aus, dass China bereits bis zum Jahre 2030 rund die Hälfte aller Absätze im Bereich der Kunststoffe und des TPU verzeichnen wird, entsprechend macht auch die Ansiedelung derartiger Produktionsstätten mehr als Sinn. Gerade in Zeiten eines umweltbewussteren Europas dürfte hier noch Wachstum in diesem Bereich lauern. Sowie ein Markt, der sich noch weiter ausdehnt.

Ferner werden derartige Lösungen auch in Bereichen wie der Automobilindustrie sowie der Elektronik und der Elektromobilität benötigt, wie im Kontext derartiger aktueller Meldungen vernommen werden kann. Auch hier scheint das Reich der Mitte mit seinen über eine Milliarde Verbrauchern künftig eine wichtige Rolle spielen, was hier ebenfalls für Wachstum stehen dürfte.

Ein wichtiger Schritt!

BASF scheint daher in diesen Tagen reichlich Grund haben zu feiern. Der Spatenstich an diesem Wochenende könnte ein wichtiger Treiber der künftigen Erfolgsgeschichte des Chemiekonzerns werden. Speziell im Bereich der Kunststoffe dürfte das Reich der Mitte in den kommenden Jahren immer wichtiger werden, wobei der DAX-Chemieriese nun einen bedeutenden Schritt geht, um diese wachsenden Bedürfnisse zu befriedigen.

Die neue Fabrik könnte daher entscheidend für BASF sein, ja, selbst für die Dividendenperle hinter dem Konzern. Schließlich wollen auch die weiteren Ausschüttungen fundamental unterfüttert werden, wofür der DAX-Konzern nun eine wichtige Weiche gestellt hat.

Vincent besitzt Aktien von BASF. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

