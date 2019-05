Dividendenperle Allianz: Mit neuem Partner verstärkt im Onlineversicherungsgeschäft!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Es geht interessant weiter im Kontext der Allianz (WKN: 840400)-Aktie. Nachdem der Münchener Versicherer erst vor wenigen Handelstagen spannende Zahlen präsentiert hat, die eindeutig zeigen dürften, dass der bisherige Wachstumskurs trotz des hohen Ergebnisniveaus noch immer fortgeführt werden kann, glänzt die Allianz nun erneut mit spannenden Neuigkeiten.

Dieses Mal im Fokus: eine neue, brisante Partnerschaft mit einem Schweizer Unternehmen, die der Allianz möglicherweise weiteren Zugang zum Onlineversicherungsmarkt verschaffen könnte.

Lass uns daher im Folgenden einmal die aktuellen Meldungen überprüfen und schauen, weshalb dieser Schritt für den Münchener Versicherer künftig wichtig werden könnte.

Das ist der neue Partner

Wie die Allianz verkündet hat, werde man künftig mit Numbrs zusammenarbeiten. Dahinter verbirgt sich ein sogenanntes Fintech aus der Schweiz, das zu den meistgenutzten Finanz-Apps innerhalb der DACH-Region gehört. Numbrs kann alleine in Deutschland auf einen Kundenkreis mit 1,5 Millionen Bankkonten blicken, was natürlich eine interessante Ausgangslage sein könnte.

Im Rahmen dieser aktuellen Übereinkunft sollen die User der Finanz-App Numbrs künftig Versicherungen der Allianz abschließen können. So sei geplant, noch in diesem Jahr eine Reiseversicherung über die App anzubieten, was lediglich ein erster, kleinerer Schritt sein könnte.

Das Angebot richte sich insbesondere an jungen Menschen, die immer mehr auch ihr finanzielles Leben über das Smartphone abwickeln. So sehe beispielsweise auch der Numbrs-CEO Martin Saidler seit einiger Zeit einen klaren Trend hin zum mobilen Banking, jedoch nicht nur bei den Digital Natives. Die aktuelle Erweiterung um Versicherungsangebote können wir daher als sinnvolle Erweiterung dieses potenziellen Trends sehen.

Allianz könnte hiermit den Kundenkreis verjüngen

Wie wir sehen können, scheint sich die Allianz mit dieser Kooperation nun im Onlinevertrieb verstärken zu wollen. Bei der Gruppe eher jüngerer Personen, wohlgemerkt, die natürlich über kurz oder lang auch älter werden und möglicherweise weitere Versicherungs- oder Finanzprodukte abschließen könnten.

Die neue Partnerschaft scheint durchaus Sinn zu machen, denn letztlich könnte das ein essentieller Schritt sein, um sich bei ebendieser Gruppe einen ersten Namen zu machen und diese für sich zu gewinnen.

Zudem macht die Fokussierung auf das Onlinegeschäft sowie den Direktvertrieb über das Internet natürlich Sinn. Denn mithilfe solch neuer Wege könnte die Allianz möglicherweise personelle Ressourcen einsparen, wenn ein bedeutender Teil aller Versicherungs- und Finanzprodukte über das Internet abgewickelt wird.

Wachstumstreiber voraus?

Ob es sich jedoch auch bei diesem Schritt um einen weiteren Wachstumstreiber handelt, wird letztlich die Zeit zeigen. Nichtsdestoweniger sollten sich alle Investoren hiervon zumindest kurzfristig noch nicht zu viel erhoffen. Denn die Akzeptanz, ein Versicherungsprodukt schnell über eine App zu erwerben, könnte noch zu flink gedacht sein, als dass ein Großteil der 1,5 Millionen Numbrs-Kunden diese recht frühzeitig nutzen dürfte. Aber wer weiß.

Langfristig unterstreicht die Allianz mit diesem Angebot jedoch, dass man definitiv bereit ist, am Puls der Zeit zu gehen. Möglicherweise könnte der Münchener Versicherer daher eine wichtige Weiche in die Zukunft gestellt haben. Eine weitere Beobachtung sind solche Partnerschaften und deren langfristige operative Auswirkungen natürlich allemal wert.

Vincent besitzt Aktien der Allianz.

