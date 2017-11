Dividendenperle Aareal Bank: Solides Quartal, Ganzjahresprognose unverändert, Dividende sicher?

Quartalszahlen, Quartalszahlen, Quartalszahlen. Überall Quartalszahlen. Und gewiss wärst du nicht hier, wenn du dir nicht auch an dieser Stelle einen Einblick in das gerade frisch abgelaufene Quartal der Aareal Bank (WKN: 540811) erhoffen würdest. Nicht wahr?

Falls nicht, auch nicht schlimm. Bleib hier und erfahre vielleicht etwas Neues, Wissenswertes über ein möglicherweise vielversprechendes Dividendenpapier.

Ich werde nun jedenfalls anfangen, dir die aktuellen Quartalsnews zu diesem außergewöhnlichen Immobilienfinanzierer vorzukauen.

Insgesamt können wir das dritte Quartal 2017 somit durchaus als Erfolg ansehen. Gewinn und Betriegsergebnis legten im Vergleich zum Vorjahresquartal sogar zweistellig zu.

Etwas trüb wirkten hingegen die Prognosen für das laufende Geschäftsjahr. Zwar hält die Unternehmensführung weiterhin an den Aussichten für das Neugeschäftsvolumen (zwischen 7 und 8 Milliarden Euro) sowie für das Konzernbetriebsergebnis (310 bis 350 Millionen Euro) im Geschäftsjahr 2017 fest, was zunächst positiv ist.

Nichtsdestoweniger bedeuten diese Zahlen jedoch einen Rückschritt im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016. Hier betrug das Konzernbetriebsergebnis nämlich noch 366 Millionen Euro und das Neugeschäftsvolumen beachtliche 9,2 Milliarden Euro.

Dieser Rückschritt sollte Dividendenjäger allerdings nicht allzu stark sorgen. Eine Dividende auf Vorjahresniveau in Höhe von 2,00 Euro je Anteilschein sollte auch bei leicht rückläufigen Ergebnissen aufrecht erhalten werden können. Für das Jahr 2016 betrug das Ergebnis je Aktie bei möglicherweise leicht (!) besseren Zahlen nämlich 3,33 Euro je Aktie. Selbst bei dem kleinen, prognostizierten Einbruch des Ergebnisses sollte hier also noch genug Luft vorhanden sein.

Ein Kürzen der Dividende dürfte daher aus Ergebnissicht nicht auf dem Programm stehen. Und wer weiß, vielleicht werden wir mit Ablauf des vierten Quartals ja sogar noch Zeuge einer Ergebnis-Überraschung?

