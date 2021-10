Dividendenkönig mit Discount: Diese Aktie ist jetzt meine Top-Wahl!

Ein Dividendenkönig mit Discount soll es sein? Okay, zugegebenermaßen sollten wir eines zunächst festhalten: So etwas gibt es nicht sehr häufig. Gerade königliche Ausschütter sind aufgrund ihres Bekanntheitsstatus sehr häufig gefragt. Ein Interesse an der adeligen Klasse lässt sich häufig nicht leugnen.

Allerdings scheint es jetzt einen Dividendenkönig mit Discount zu geben sowie mit einem spannenden, defensiven Geschäftsmodell und möglicherweise einer attraktiven Bewertung. Wer sich hinter diesem Namen wohl versteckt? Keine Panik: In nicht einmal einer Minute bist du schlauer. Versprochen.

Dividendenkönig mit Discount: Eine Top-Wahl …?

Der Dividendenkönig mit Discount, um den es heute gehen soll, ist die Aktie von Hormel Foods (WKN: 850875). Wenn wir einen Blick auf den momentanen Aktienkurs von 36,72 Euro (18.10.2021) werfen, erkennen wir eine Menge. Beispielsweise, dass sich die Aktie in den vergangenen drei und fünf Jahren seitwärts bewegt hat. Sowie auch, dass das Minus für die letzten zwölf Monate bei ca. 11,8 % liegt. Mit Blick auf ein Rekordhoch bei ca. 45 Euro beträgt das Minus inzwischen fast 20 %. Das könnte eine günstige Ausgangslage bei einer Qualitätsaktie sein.

Ist die Aktie von Hormel Foods denn wirklich ein echter Dividendenkönig? Ja, ist sie: Seit inzwischen 55 Jahren erhöht das Management gemäß der Daten von finanzen.net die eigene Ausschüttungssumme je Aktie. Wobei sich neben der reinen Quantität auch die Qualität sehen lässt. Zuletzt stieg die Ausschüttung je Aktie von 0,233 US-Dollar auf 0,245 US-Dollar. Ein solides Wachstum von 5,15 %, was für mich mehr ist als bloß das Mindestmaß. Gemessen an einem 2020er-Gewinn je Aktie in Höhe von 1,69 US-Dollar ist grundsätzlich noch Spielraum mit Blick auf eine Jahresdividende von 0,98 US-Dollar vorhanden. Das Ausschüttungsverhältnis beläuft sich auf ca. 58 %.

Hormel Foods könnte daher jetzt ein Dividendenkönig mit einem netten Discount sein. Zumal auch die fundamentale Bewertung mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 25,2 nicht zu teuer erscheint. Zumindest nicht für die Qualität mit Blick auf die Dividende und einem zuletzt ausgewiesenen Umsatzwachstum bei den Nettoerlösen von 25 %. Wobei das Ergebnis, um fair zu sein, leicht rückläufig gewesen ist.

Starke Qualität, zeitloses Geschäftsmodell

Selbst mit einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,32 US-Dollar beziehungsweise von 0,39 US-Dollar auf bereinigter Basis ist die Ausgangslage jedoch bequem. Beziehungsweise die Dividende sicher. Deshalb glaube ich: Hormel Foods könnte ein attraktiver Dividendenkönig mit Discount sein. Der außerdem eine spannende, wachsende Ausschüttungssumme je Aktie besitzt.

Das Geschäftsmodell ist als Lebensmittelkonzern außerdem eher defensiv und nicht zyklisch. Zumal die Produkte seit deutlich mehr als 55 Jahren eine Dividende ermöglichen. Grundsätzlich eine spannende Qualitätsaktie, über die man als langfristig orientierter Investor auf der Suche nach einem Discount nachdenken könnte.

Der Artikel Dividendenkönig mit Discount: Diese Aktie ist jetzt meine Top-Wahl! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2021