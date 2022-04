Die Dividendeneinnahmen immer weiter erhöhen? An diesen Stellschrauben kannst du drehen!

Was hältst du von der Idee, jeden Monat so viel Dividendeneinnahmen zu generieren, dass man alleine von diesen seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte? Wenn du sie für gut befindest, dann reihst du dich nahtlos in den Teil der Anleger ein, die genau aus diesem Grund hauptsächlich auf Aktien von Unternehmen setzen, die regelmäßig eine Gewinnbeteiligung zahlen.

Über diese sogenannte Dividendenstrategie wollen sie sich über die Ausschüttungen einen permanenten passiven Geldfluss erschaffen. Und in aller Regel funktioniert es mit soliden Dividendenaktien auch, diesen Plan relativ einfach umzusetzen.

Die ganze Angelegenheit wird natürlich umso interessanter, je höher die jährlichen Dividendeneinnahmen ansteigen. Es sollte sich also als äußerst sinnvoll herausstellen, wenn man hier eventuell selbst etwas nachhilft.

Auf Steigerungen achten

Als Erstes könnte man beispielsweise sein Augenmerk auf folgenden Umstand richten. Viele Unternehmen zahlen ihre Dividende nicht nur sehr zuverlässig, sondern heben ihre Gewinnbeteiligung auch noch kontinuierlich immer weiter an.

Unter ihnen gibt es tatsächlich Firmen, die dies nun schon seit vielen Jahrzehnten praktizieren. Und es sind einige Konzerne dabei, die ihre Ausschüttung bereits seit 50 oder sogar mehr als 60 Jahren immer weiter nach oben schrauben.

Vielen Investoren ist in dieser Hinsicht aber ein wichtiger Aspekt vielleicht gar nicht richtig bewusst. Nämlich, dass sich solche wiederkehrenden Dividendensteigerungen über lange Zeiträume hinweg exponentiell entwickeln können.

Dazu muss man natürlich auch lange genug an seinen Aktien festhalten. Denn nur dann kann man ja überhaupt in den Genuss dieses exponentiellen Wachstums kommen. Über das Ergebnis würde man am Ende aber wahrscheinlich sehr positiv überrascht sein.

Ein kleines Beispiel

Gehen wir einmal von einer Aktieninvestition aus, die eine anfängliche Dividendenrendite von 3 % aufweist. Wir unterstellen nun weiterhin eine durchschnittliche Anhebung der Ausschüttung um 10 % pro Jahr.

Bei einer Investition von 10.000 Euro hätte man also nach zwölf Monaten Dividendeneinnahmen von 300 Euro erzielt. Diese würden sich durch die regelmäßigen Steigerungen aber immer weiter erhöhen.

Und nun ist es tatsächlich so, dass man sich bei den vorgegebenen Parametern nach 30 Jahren bereits über jährliche Dividendenzahlungen von fast 5.000 Euro freuen könnte. Noch faszinierender finde ich an dieser Stelle allerdings den Betrag von etwa 49.348 Euro, den man in den 30 Jahren insgesamt an Dividenden vereinnahmt hätte.

Die Dividenden optimal verwenden

Wie wir gerade gesehen haben, können mit den Jahren recht stattliche Beträge aus Dividendenzahlungen zusammenkommen. Da wäre es doch absolut schade, wenn man sie nach ihrem Eingang auf dem Giro- oder Verrechnungskonto einfach so mit verkonsumieren würde.

Ich glaube, wir sind uns relativ einig, dass es hier noch eine wesentlich bessere Möglichkeit gibt, wie man diese nutzen könnte. Es ist nämlich sicherlich absolut empfehlenswert, wenn man die Dividenden für den Kauf weiterer Aktien nutzt.

Denn auch so könnte man natürlich seine Dividendeneinnahmen immer weiter erhöhen. Und das alles vor dem Hintergrund, dass man dafür nicht einmal selbst weiteres Kapital einsetzen muss. Dieses stammt ja schließlich aus den Gewinnen der jeweiligen Unternehmen.

Ganz spontan fallen mir hier Aktiensparpläne ein, mit denen sich solch ein Vorhaben relativ problemlos realisieren ließe. Man könnte natürlich auch das Geld aus den erhaltenen Ausschüttungen einfach zur Seite legen. Und im Anschluss dann mit dem angesparten Kapital ganz einfach weitere Dividendenaktien erwerben.

Fazit

Was können wir also festhalten? Vor allem, dass es absolut lohnenswert sein könnte, wenn man sich ein Depot mit soliden Dividendenaktien aufbaut. Und natürlich versucht auch längere Zeit an den erworbenen Werten festzuhalten.

Wenn man jetzt noch die erhaltenen Dividenden für den Kauf weiterer Aktien verwendet und hauptsächlich auf Firmen setzt, die ihre Gewinnbeteiligung regelmäßig immer weiter anheben, dann sollte einem zügigen Anstieg seiner Dividendeneinnahmen eigentlich nicht mehr viel im Weg stehen.

