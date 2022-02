Dividendenaristokrat Realty Income: 4,5 % Dividendenrendite & Wachstum nach Q4?!

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Der Dividendenaristokrat Realty Income (WKN: 899744) hat jetzt ebenfalls ein frisches Quartalszahlenwerk präsentiert. Grundsätzlich ist die Ausgangslage ziemlich attraktiv. Bei dem derzeitigen Aktienkursniveau beläuft sich die Dividendenrendite schließlich auf 4,5 %, was für die adelige Klasse und die Qualität ohne Zweifel attraktiv ist.

Wichtig ist für Einkommensinvestoren und für die Gesamtrendite jedoch, dass es ein moderates Wachstum bei Realty Income gibt. Das wiederum sollte sich idealerweise in einem soliden Dividendenwachstum niederschlagen, um das Gesamtrenditepotenzial zu erhöhen.

Kann The Monthly Dividend Company hier liefern? Blicken wir auf die Quartalszahlen, um das hier und heute herauszufinden.

Dividendenaristokrat Realty Income: Das gefällt!

Realty Income präsentiert jedenfalls ein sehr solides bis gutes Zahlenwerk, das eine Menge Highlights für Dividendenjäger beinhaltet. Zunächst einmal ist das Nettoergebnis zwar mit 0,01 US-Dollar für das vierte Quartal beziehungsweise 0,89 US-Dollar für das Gesamtjahr vergleichsweise schwach. Aber erneut stellt sich die Frage: Wer interessiert sich für diesen Wert?

Entscheidender sind die Funds from Operations. Dieser Wert lag im vierten Quartal erneut bei soliden 0,89 US-Dollar auf normalisierter Basis, was einem Plus von 7,2 % im Jahresvergleich entsprochen hat. Auf bereinigter Basis liegt der Wert hingegen bei 0,94 US-Dollar, ein Wachstum im Jahresvergleich von 11,9 %, was ziemlich interessant ist. Für das Gesamtjahr 2021 liegen die Werte hingegen bei 3,39 US-Dollar, beziehungsweise 3,59 US-Dollar, was Wachstumsraten zwischen 2,4 und 5,9 % entsprochen hat. Für dieses Wachstum sind sogar ohne den Merger mit dem VEREIT 911 Immobilien im Jahr 2021 gekauft worden.

Realty Income liefert entsprechend an vielen relevanten Stellen. Bei den Funds from Operations je Aktie gibt es solide Zuwächse, die sich zum Jahresende beschleunigt haben. Auch die Mieteinnahmequote hat sich wieder stabilisiert. Lediglich der Health- und Fitness-Bereich ist mit einer Quote von 96,7 % noch ein wenig unter dem Schnitt, nichts, was irgendwie weltbewegend oder belastend ist.

Für das Jahr 2022 rechnet das Management von Realty Income mit weiterem Wachstum. Die Funds from Operations sollen auf normalisierter Basis einen Wert zwischen 3,88 und 4,05 US-Dollar erreichen. Bereinigt hingegen von 3,84 und 3,97 US-Dollar. Ohne Zweifel weitere solide Wachstums- und Turnaround-Raten, die wir hier erkennen können.

Dividendenwachstum ist möglich!

Für Realty Income gibt es eine Menge, was man als Einkommensinvestor mögen kann. Zunächst einmal ist der operative Alltag wieder stark. Schon das Jahr 2021 und insbesondere das zweite Halbjahr und das letzte Jahresviertel haben das gezeigt. Aber auch die Prognose zeigt, dass es solide Wachstumsmöglichkeiten gibt. Derzeit liegt das Kurs-FFO-Verhältnis auf bereinigter Basis bei 18,4, es könnte sich im Jahr 2022 bis auf ca. 16,6 verbilligen.

Entscheidender ist jedoch, dass damit die operative Basis für weiteres Dividendenwachstum gelegt ist. Für Einkommensinvestoren ist das vermutlich die relevantere Perspektive. Ohne Zweifel schafft es dieser monatliche Zahler, immer wieder die eigene Qualität zur Geltung zu bringen. Auch im Rahmen dieses Zahlenwerks und der Prognose.

