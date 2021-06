Dividendenaktie aus dem Technologiesektor gesucht? Hier könnte Cisco Systems eventuell einen Blick wert sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

Ein Bereich, der Dividendeninvestoren bei der Auswahl ihrer Titel womöglich nicht als Erstes in den Sinn kommt, ist sicherlich der Technologiesektor. Doch auch hier gibt es interessante Aktien, die mit einer soliden Dividende aufwarten können. So zum Beispiel die des amerikanischen Unternehmens Cisco Systems (WKN: 878841). Den in Kalifornien beheimateten Netzwerktechniker kann man wohl mit Recht als Pionier des Internets bezeichnen. Denn durch die Router und Switches des Konzerns kann ein Datenaustausch im World Wide Web überhaupt erst stattfinden.

Die Jahrtausendwende war ja unter anderem von einem mächtigen Internetboom geprägt. Und dieser Umstand bescherte Cisco Systems im März 2000 einen damals sehr hohen Börsenwert von 555 Mrd. US-Dollar. Damit war es zu dieser Zeit kurz das teuerste Unternehmen der Welt. Nachdem dann allerdings die Technologieblase geplatzt war, wurde es etwas ruhiger um den Netzwerkspezialisten.

Doch der Kurs der Cisco-Aktie tendiert schon längere Jahre wieder aufwärts und seit 2011 wird sogar regelmäßig eine Gewinnbeteiligung gezahlt. Grund genug, uns heute einmal anzuschauen, was Cisco Systems in Sachen Dividende so zu bieten hat und wie es aktuell um die Aktie bestellt ist.

Blicken wir also auf die Dividende

Cisco Systems begann, wie bereits erwähnt, im Jahr 2011 damit, eine Gewinnausschüttung an seine Aktionäre zu zahlen. Betrachtet man die Dividendenhistorie des Unternehmens, dann kann man sehr schön erkennen, dass die Ausschüttung seither kontinuierlich angestiegen ist. Und dies in einem durchaus bemerkenswerten Tempo. Gab es damals noch eine Quartalsdividende von 0,06 US-Dollar je Aktie, so sind es aktuell schon 0,37 US-Dollar je Anteilsschein.

Erst im Februar ist die Dividende auf den aktuelle Wert angehoben worden und wir sehen hier also bis heute einen traumhaften Anstieg der Ausschüttung um stolze 517 %. Dies entspricht immerhin einer durchschnittlichen Anhebung von 19,95 % pro Jahr. Es gibt meiner Meinung nach bestimmt nicht allzu viele Technologiekonzerne, die bei ihrer Dividende in den letzten Jahren solche Zeichen setzen konnten.

Schaut man sich die Ausschüttungsquote bezogen auf das Ergebnis je Aktie (EPS) einmal an, so kann man für die ersten neun Monate des aktuellen Geschäftsjahres einen Wert von knapp 61 % ermitteln. Dieser ist in meinen Augen noch nicht zu hoch und gibt dem Konzern genügend Spielraum, um auch in vielleicht einmal schlechteren Zeiten die Dividende wenigstens stabil zu halten.

Wie steht es um die Aktie?

Die Aktie von Cisco Systems konnte gegenüber anderen Technologiewerten wie beispielsweise Microsoft (WKN: 870747) noch nicht an ihre Höchststände aus dem Frühjahr 2000 anknüpfen. Ihr aktueller Kurs liegt mit 53,47 US-Dollar (16.06.2021) immer noch rund 33 % darunter.

Doch sie befindet sich derzeit in einer leichten Aufwärtsbewegung und notiert aktuell knapp 22 % höher als noch zu Beginn des Jahres. Die Bewertung der Papiere liegt bei einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17 und sie können dem Anleger im Moment eine Dividendenrendite von 2,77 % liefern. Im abgelaufenen Quartal konnte Cisco Systems einen Umsatzanstieg von 6,8 % präsentieren. Beim Nettogewinn war das Ergebnis etwas geringer. Dieser erhöhte sich gegenüber dem Vorjahresquartal lediglich um 3,2 %.

Ich denke aber, dass der Konzern auf einem guten Weg ist, auch im Gesamtjahr ein gutes Ergebnis abzuliefern. Allerdings würde ich bei der Cisco-Aktie in den nächsten Monaten nicht unbedingt von einem Kursfeuerwerk ausgehen. Doch sie gilt mittlerweile als sehr solider Dividendenzahler. Dementsprechend könnte sie für interessierte Einkommensinvestoren also durchaus mehr als einen Blick wert sein.

Der Artikel Dividendenaktie aus dem Technologiesektor gesucht? Hier könnte Cisco Systems eventuell einen Blick wert sein! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Andre Kulpa besitzt Aktien von Cisco Systems. Teresa Kersten arbeitet für LinkedIn und sitzt im Board of Directors von The Motley Fool. LinkedIn gehört zu Microsoft. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Microsoft.

Motley Fool Deutschland 2021