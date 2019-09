Dividendenaktie auf aristokratischem Kurs mit Wachstum gesucht? Versuch die Fielmann-Aktie!

Weitere Suchergebnisse zu "Fielmann":

Die vergangene Handelswoche war mal wieder relativ versöhnlich. Nichtsdestoweniger sind Themen wie der Handelskonflikt und konjunkturelle Sorgen noch immer aktuell und können jederzeit in eine neue Episode gehen. So mancher Investor dürfte daher immer noch auf der Suche nach defensiven Dividendenaktien sein.

Sofern es dir auch so geht und du auf der Suche nach besonders zuverlässigen Dividendenaktien auf Wachstumskurs bist, gib an dieser Stelle besser fein acht: Denn im Folgenden wollen wir uns etwas näher ansehen, weshalb die Fielmann (WKN: 577220)-Aktie eine interessante Wahl sein könnte.

Das operative Wachstum stimmt (wieder)

Nachdem die vergangenen Quartale zumindest zwischenzeitlich von Stagnation und sogar einer Gewinnwarnung geprägt gewesen sind, könnte die Optikerkette nun womöglich vor dem Turnaround stehen. Für das zweite Quartal des aktuellen Geschäftsjahres konnte Fielmann nämlich wieder spannende Zahlen präsentieren, die möglicherweise zeigen, dass das Unternehmen dabei ist, in die Wachstumsspur zurückzufinden.

Der Konzernumsatz stieg im ersten Halbjahr um 6,6 % auf rund 758 Mio. Euro. Der Gewinn stieg sogar um mehr als 10 % auf nunmehr 127,6 Mio. Euro, was ein durchaus beträchtliches Gewinnwachstum darstellt. Besonders wenn wir an dieser Stelle bedenken, dass Fielmann für das aktuelle Geschäftsjahr eigentlich eher mit einer operativen Stagnation gerechnet hat. Möglicherweise wird das Geschäftsjahr 2019 doch besser als ursprünglich mal erwartet.

Der Grund für dieses signifikante Gewinnwachstum hängt übrigens mit einer geringeren Kostenbasis zusammen. So seien die Fixkosten unterproportional gestiegen, was im Zuge des moderaten Umsatzwachstums zu stärkeren Gewinnen geführt hat. Eine durchaus interessante operative Stärke, die Fielmann zumindest im ersten Halbjahr präsentiert hat.

Weiteres Gewinnwachstum voraus? Vielleicht!

Sofern sich diese Entwicklung weiter fortsetzt, dürfte das womöglich nicht spurlos an der Fielmann-Dividende vorbeigehen. Die Optikerkette hat sich schließlich in den vergangenen Jahren zu einer sehr soliden und beständig wachsenden Dividendenperle gemausert, die inzwischen auf 14 jährliche Dividendenerhöhungen in Folge kommt. Wobei die 15. in Anbetracht dieses Gewinnwachstums gewissermaßen vorprogrammiert zu sein scheint.

Zudem hat Fielmann mit dieser Dividendenhistorie erste wichtige Weichen gestellt, um möglicherweise über kurz oder lang ein Mitglied im Kreis der Dividendenaristokraten werden zu können. Sollte Fielmann in den kommenden elf Jahren noch die Dividende weiter steigern, könnte die Optikerkette diesen Meilenstein erreichen. Wobei im kommenden Jahrzehnt natürlich noch einiges passieren kann, auch wenn Fielmann zumindest kurzfristig wieder zurück in die Wachstumsspur gefunden hat.

Zumindest das Dividendenwachstum in den vergangenen Jahren war definitiv sehr interessant und hoch. Allein in den letzten zehn Jahren stieg die Ausschüttungssumme je Aktie von 0,98 Euro auf das aktuelle Niveau von 1,90 Euro je Aktie, was immerhin fast einer Verdopplung entspricht. Zudem käme die Fielmann-Aktie bei einem aktuellen Kursniveau von 63,70 Euro auf eine Dividendenrendite von 2,98 %, wobei vermutlich bereits im kommenden Jahr eine erneut höhere Ausschüttung diesen Wert noch ansteigen lassen dürfte.

Fielmann-Aktie: Ein Fels in der Brandung?

Die Fielmann-Aktie könnte daher momentan eine durchaus interessante Dividendenperle sein. Die derzeitige Dividendenrendite ist bereits sehr attraktiv, zudem hat die Optikerkette innerhalb des ersten Halbjahres wieder zurück in die Wachstumsspur gefunden, was eine Fortführung des Dividendenwachstumskurses wahrscheinlicher werden lässt.

Vielleicht ist Fielmann daher gewissermaßen ein Fels in der Brandung in dieser aktuellen Zeit. Und eine Aktie, die in Zeiten des Handelskonfliktes und konjunktureller Sorgen ein bisschen mehr Beständigkeit in manche Depots bringen kann.

