Dividendenaktie Münchener Rück: Nur Aktienrückkäufe & Dividende?

Aktienrückkäufe und die Dividende sind mit Sicherheit ein größeres Thema, wenn die Münchener Rück (WKN: 843002) ein frisches Zahlenwerk präsentiert. Am 23. Februar und somit in dieser Woche ist es so weit. So mancher Einkommensinvestor dürfte gespannt diesem Quartalsbericht entgegenfiebern.

Allerdings geht es eben nicht nur um Aktienrückkäufe und die Dividende. Wobei die Allianz-Aktie als DAX-Peer für die Münchener Rück vorgelegt hat. 12,5 % Erhöhung bei der Ausschüttungssumme je Aktie und eine Milliarde Euro für die besagten Rückkäufe sind jedenfalls eine Hausnummer.

Foolishe Investoren schauen jedoch nicht nur auf die Aktienrückkäufe und die Dividende des DAX-Rückversicherers. Denn es gibt noch eine Menge mehr, das man ebenfalls im Auge behalten sollte.

Nur Dividende & Aktienrückkäufe bei der Münchener Rück …?!

Das Geschäftsjahr 2021 ist insgesamt bewegend für die Münchener Rück gewesen. Erneut hat es Schäden gegeben. Ja, schon im Jahr 2022 und gerade aktuell hat ein windiges Winterende für Schäden in Deutschland geführt. Entsprechend gibt es mehr, was wir als Foolishe Investoren beobachten sollten.

Für 2021 ist es wichtig, dass das Management die Prognose für dieses Geschäftsjahr erfüllt. 2,8 Mrd. Euro Gewinn stehen im Raum, innerhalb der ersten drei Quartale kam der DAX-Rückversicherer bereits auf 2,1 Mrd. Euro. Ohne Zweifel ein solider Grundstein, der diese Prognose realistisch erscheinen lässt. Gemessen an diesem Wert wäre auch die fundamentale Bewertung relevant, die mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 13 durchaus moderat sein könnte.

Wirklich entscheidend ist bei der Münchener Rück jedoch auch der Ausblick in die Zukunft. Das Management hat schließlich mittelfristig weiteres Wachstum in Aussicht gestellt. Auch die Dividende je Aktie soll in Zukunft um einen Wert steigen, der über dem vergangenen Durchschnittswert beim Dividendenwachstum von 4,7 % gelegen hat. Zudem dürfte dieser Fokus relevant sein, was Kapitalrückführungen im Allgemeinen und im Speziellen die notwendige Flexibilität für Aktienrückkäufe angeht.

Insofern sind die Dividende und Aktienrückkäufe bei der Münchener Rück für den kurzfristigen Aktienkursverlauf durchaus relevant. Aber im Kern geht es trotzdem noch um die operative Ausgangslage, die zeigt, was wir in Zukunft bei den Kapitalrückführungen erwarten können.

Nicht mehr lange!

Der Blick auf den Kalender zeigt es: Bei der Münchener Rück dauert es nicht mehr lange, bis wir in die Bücher schauen können. Dabei dürften wir auch erfahren, was Dividende und Aktienrückkäufe in den kommenden Wochen und Monaten angeht. Wachsende Kapitalrückführungen im Allgemeinen dürften die Investoren inzwischen erwarten.

Foolishe Investoren betrachten jedoch den gesamten Erfolg. Sowie auch die Prognose, die das Management des DAX-Rückversicherers für dieses Jahr abgibt. Das ist ohne Zweifel wichtiger als der kurzfristige kosmetische Erfolge bei den Kapitalrückführungen.

