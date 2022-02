Dividendenaktie Münchener Rück: 2,9 Mrd. Gründe, nach 2021 auf die Aktie zu setzen?

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

Bei der Aktie der Münchener Rück (WKN: 843002) konnten wir bereits frühzeitig in die Karten blicken, was die Kapitalrückführungen für das Börsenjahr 2022 angeht. Aktienrückkäufe in Höhe von einer Milliarde Euro und eine Dividende von 11 Euro je Aktie stehen dabei auf dem Programm. Ohne Zweifel Werte, die für sich genommen eine Schlagzeile wert sind.

Allerdings hat das Management der Münchener Rück lediglich einen Tag später ein Zahlenwerk vorgelegt, das es ebenfalls in sich hat. Für mich verständlich, dass man diese beiden Meldungen trennen wollte. Beide sind für sich alleine genommen ein Highlight, das die volle Aufmerksamkeit verdient hat. Nicht nur die Kapitalrückführungen sind schließlich das, worauf es ankommt.

Münchener Rück: 2,9 Mrd. Euro Gewinn!

Das Management der Münchener Rück kann für das Geschäftsjahr 2021 jedenfalls einen Gewinn in Höhe von 2,9 Mrd. Euro ausweisen. Beziehungsweise, genauer gesagt, einen Wert von 2,932 Mrd. Euro. Davon entfallen 2,328 Mrd. Euro auf das Rückversicherungsgeschäft. Wohingegen die Ergo als Direktversicherungstochter einen positiven Ergebnisbeitrag von 605 Mio. Euro beisteuert. Definitiv ein interessantes Zahlenwerk! Wobei das Kapitalanlageergebnis sogar leicht auf 7,156 Mrd. Euro sank. Kein Beinbruch, wenn wir das Gesamtkunstwerk betrachten.

Für das Geschäftsjahr 2022 ist die Münchener Rück noch optimistischer. Im laufenden Geschäftsjahr möchte man ein Ergebnis in Höhe von 3,3 Mrd. Euro erreichen. Gemäß dem aktuellen Einblick haben die Januar-Erneuerungen bereits ein Wachstum von über 14 % gebracht, was offenbar eine sehr solide Ausgangslage für das Gesamtjahr 2022 darstellt.

Ein Ergebnis je Aktie ist in der ersten Pressemitteilung nicht ausgewiesen, dürfte meinen Berechnungen nach jedoch bei ca. 20,90 Euro je Aktie liegen. Damit wäre die Aktie bei einem Aktienkurs von 257 Euro mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von derzeit 12,3 bewertet. Hier ist jedoch, wie gesagt, noch etwas Vorsicht geboten, bis wir den Geschäftsbericht in Gänze sehen.

Moderat bewertet mit Wachstum, Dividende & Aktienrückkäufen!

Die Aktie der Münchener Rück liefert, was Investoren wohl erwartet haben. Im Geschäftsjahr 2021 hat das Management das eigene Gewinnziel nicht nur erreicht, nein, sondern auch bedeutend übertroffen. Auch im Jahr 2022 soll es weiteres Gewinnwachstum geben. Ja, sogar von über 13 %, wenn das Management die eigene Prognose erfüllen kann.

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von knapp über 12, einer Dividendenrendite von über 4 % und den katalysierenden Aktienrückkäufen ist die Aktie durchaus einen genaueren Blick wert. Vielleicht sogar vor der Dividendensaison, wenn es nicht allzu schnell mit den Anteilsscheinen bergauf geht. Operativ lief es bei dem DAX-Rückversicherer jedenfalls rund und die Prognose zeigt, dass das gemäß der Wachstumsprognose wohl erst der Anfang sein dürfte.

Der Artikel Dividendenaktie Münchener Rück: 2,9 Mrd. Gründe, nach 2021 auf die Aktie zu setzen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022