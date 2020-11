Dividendenaktie Allianz: Turnaround im dritten Quartal? Ganz stark!

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz":

Die Aktie der Allianz (WKN: 840400) hat es im aktuellen Geschäftsjahr 2020 definitiv nicht leicht. COVID-19 hat das Zahlenwerk des ersten Halbjahres massiv belastet. Unterm Strich ging beispielsweise das Ergebnis je Aktie um ca. 28 % innerhalb dieses Zeitraumes zurück.

Für Foolishe Investoren galt es, sich auf die zugegebenermaßen vorhandene, günstige Ausgangslage zu konzentrieren. Auch wenn weitere Dinge, wie beispielsweise Klagen, belastet haben, so gab es zumindest eine echte Value-Chance mit einer Dividendenrendite von zwischenzeitlich ca. 6 %. Das könnte eine Konstante dieser insgesamt recht günstigen Bewertung sein.

Jetzt hat die Allianz jedenfalls Zahlen für das dritte Quartal präsentiert. Und siehe da: Es geht auch deutlich besser als im ersten Halbjahr. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was Foolishe Investoren wissen müssen. Sowie was jetzt wichtig wird.

Allianz: Ein starkes Q3 im Überblick!

Wie wir mit Blick auf das aktuelle Zahlenwerk feststellen können, hat die Allianz in wesentlichen Kennzahlen geglänzt. Die Umsatzentwicklung mag dabei noch das schwächste Glied der Kette gewesen sein: Im letzten Quartal ging dieser Wert um 6,1 % auf 31,4 Mrd. Euro zurück. Die Allianz führt das unter anderem auf einen negativen Volumeneffekt zurück.

Aber blicken wir auf das Positive: Wie wir in Anbetracht der Ergebnisse erkennen können, scheint die Allianz auf Erholungskurs zu sein: Das Operative Ergebnis liegt mit rund 2,9 Mrd. Euro lediglich 2,6 % unter dem Vorjahreswert. Das ausgewiesene Periodenergebnis liegt mit 2,13 Mrd. Euro sogar 4,9 % über dem Vorjahreswert. Eine insgesamt starke Entwicklung. Das Ergebnis je Aktie liegt auf Quartalsbasis bei 5,01 Euro beziehungsweise verwässert bei 4,86 Euro, was im Jahresvergleich einer Verbesserung von 7,2 % beziehungsweise 4,9 % entsprochen hat.

Damit kann die Allianz die durchwachsene Entwicklung des ersten Halbjahres zumindest teilweise ausgleichen: Das Ergebnis je Aktie für die ersten neun Monate beträgt jetzt 12,07 Euro, was lediglich noch 16,4 % unter dem Vorjahreswert liegt. Für einen großen Versicherer, der sich inmitten einer Wirtschafts- und Gesundheitskrise befindet, ist das definitiv kein schlechtes Abschneiden.

Die Solvency-II-Kapitalquote der Allianz liegt außerdem bei komfortablen 192 %, das für Dritte verwaltete Vermögen ging innerhalb des letzten Vierteljahres um lediglich 0,9 % zurück. Auch das ist vergleichsweise solide für einen zyklischen Versicherer in einer operativ herausfordernden Zeit.

Allianz-Aktie: Günstig & stabil …?

Foolishe Investoren könnten daher möglicherweise einen näheren Blick auf die Allianz riskieren. In Anbetracht eines Ergebnisses je Aktie in Höhe von über 12 Euro für die ersten neun Monate erscheint die Dividende erneut umso sicherer. Das vierte Quartal mit einem höheren Infektionsgeschehen könnte zwar durchwachsener werden. Trotzdem kommt die Allianz sehr wacker durch die Krise, wie auch das Management betont.

Wenn wir die aktuellen Zahlen auf das Gesamtjahr hochrechnen, so könnte die Aktie der Allianz bei einem derzeitigen Aktienkurs von 166,74 Euro mit einem 2020er-Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von ca. 11 bepreist werden. In der Krise, wohlgemerkt. Das 2019er- liegt weiterhin bei lediglich rund 9, was ebenfalls sehr preiswert ist.

