Dividenden und Tech-Aktien in einem? Hier sind 3 Tech-Aktien, die einen passiven Einkommensstrom bieten

Viele Anleger lieben die bahnbrechenden Unternehmen der Tech-Aktien und verzichten deshalb auf die Chance, ein passives Einkommen zu erzielen. Da sich Tech-Unternehmen oft darauf konzentrieren, viel zu investieren, um zu wachsen, wird die Dividende oft vernachlässigt. Daher überrascht es nicht, dass es nur eine Handvoll Tech-Unternehmen gibt, die auch Dividenden zahlen.

Drei langjährige Investoren haben sich auf die Suche nach ihren Lieblingsdividendenaktien gemacht. Sie kamen auf Microsoft (WKN: 870747, -2,05 %), Broadcom (WKN: A2ADV9, 3,01 %) und Digital Realty Trust (WKN: A0DLFT, 1,46 %).

Microsoft: Stärke durch Vielfalt

Danny Vena (Microsoft): Eine wichtige Lehre, die wir aus der Pandemie gezogen haben, ist, dass Vielfalt Stärke bedeutet. Die zunehmende Verbreitung des Digitalen war ein Segen für die Cloud-Computing-Unternehmen, während viele verbraucherorientierte Unternehmen darunter litten. Als sich die Wirtschaft wieder erholte, war es genau umgekehrt: Die Anleger stürzten sich auf die Aktien, die sich wieder erholten, vor allem auf Kosten vieler cloudbasierter Aktien. Dennoch hat Microsoft die Krise gut überstanden.

Zum Vergleich: Seit Beginn der Pandemie ist die Marktkapitalisierung von Microsoft von 1,4 Billionen US-Dollar auf 2,25 Billionen US-Dollar gestiegen und liegt damit nur noch hinter Apple mit 2,7 Billionen US-Dollar. Warum also hat Mr. Softy so gut abgeschnitten, obwohl andere Unternehmen zu kämpfen hatten? Der weitreichende Umfang seiner Tech-Geschäfte hat den Tech-Giganten vor den wilden Kursschwankungen bewahrt, die im aktuellen Marktumfeld an der Tagesordnung sind.

Microsoft ist mit seiner Azure Cloud einer der führenden Anbieter von Cloud Computing-Diensten, die stets schneller gewachsen sind als Alphabets Google Cloud und Amazon Web Services. Im vierten Kalenderquartal 2021 wuchs der Umsatz von Azure Cloud im Jahresvergleich um 46 %, gefolgt von Google Cloud und AWS, die um 45 bzw. 40 % wuchsen.

Doch das Cloud-Segment war nicht der einzige Star-Performer. In den letzten Jahren hat das Unternehmen überraschende Beiträge aus den sozialen Medien von LinkedIn, aus der Suchmaschinenwerbung und sogar aus dem Xbox-Gaming-Bereich gemeldet, was die Vielseitigkeit seines Geschäfts unterstreicht.

Apropos Spiele: Ich wäre nachlässig, wenn ich nicht die bevorstehende Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft erwähnen würde, die die Ambitionen des Unternehmens im Bereich Spiele weiter stärken wird.

Im vierten Quartal wuchs der Umsatz von 51,7 Mrd. US-Dollar im Vergleich zum Vorjahr um 20 %, angeführt von der intelligenten Cloud, die um 26 % wuchs, während der Bereich Produktivität und Business um 19 % und der Bereich Personal Computing um 15 % zulegte. Das ist eine beeindruckende Leistung, vor allem wenn man bedenkt, wie groß das Unternehmen Microsoft ist.

Ein derartiges Wachstum mag Grund genug sein, in Microsoft-Aktien zu investieren, aber es geht auch um die Erträge, die das Unternehmen seinen Anlegern bietet.

Das Unternehmen hat eine Gewinnmarge von mehr als 38 %, und der hohe Gewinn fließt in die ständig wachsende Dividende, die in den letzten zehn Jahren um mehr als 200 % gestiegen ist. Microsoft hat außerdem eine Ausschüttungsquote von nur 24 %, was bedeutet, dass dieser Einkommensstrom auch in schwierigen Zeiten gesichert ist. Die Dividendenrendite beträgt zwar nur 0,84 %, aber die Aktie hat in den letzten zwei Jahren eine beeindruckende Rendite von 62 % und in den letzten zehn Jahren von mehr als 800 % erzielt – nicht schlecht für einen Dividendenwert.

Broadcom: Die Chip- und Software-Aktie, die eine unterschätzte Cashcow ist

Will Healy (Broadcom): Aufgrund seines Geschäftsschwerpunkts erhält Broadcom vielleicht nicht so viel Aufmerksamkeit wie andere Tech-Aktien. Dennoch sollten Anleger einen genaueren Blick darauf werfen.

Das Unternehmen investiert jährlich etwa 5 Mrd. US-Dollar in Forschung und Entwicklung und beschäftigt Ingenieure in der Nähe seiner größten Kunden. Dieses Engagement für beziehungsorientierte Innovation hat dazu beigetragen, dass das Unternehmen Produkte wie die mobilen Hotspots entwickelt hat, die immer häufiger in Smartphones zu finden sind. In den letzten Jahren hat das Unternehmen auch ein Segment für Unternehmenssoftware eingeführt, was Broadcom in einem zyklischen Chipgeschäft eine Diversifizierung ermöglicht.

Das Unternehmen ging 2009 an die Börse, als es noch Avago Technologies hieß, und ist seit seinem Debüt bei 15 US-Dollar pro Aktie um mehr als das 39-Fache gestiegen. Auch die Dividende des Unternehmens hat ein beeindruckendes Wachstum verzeichnet. Derzeit werden jährlich 16,40 US-Dollar pro Aktie ausgeschüttet, was einer Barrendite von etwa 2,8 % entspricht.

Es gibt jedoch einen Faktor, der der Broadcom-Aktie helfen kann, mit einigen besonders ertragreichen Dividendenwerten außerhalb der Tech-Branche zu konkurrieren: das Dividendenwachstum. Seit der Einführung einer Ausschüttung von 0,07 US-Dollar pro Aktie im Dezember 2010 hat der Vorstand jedes Jahr massive Erhöhungen beschlossen. Die Investoren, die zum IPO-Preis gekauft und die Aktie gehalten haben, erhalten heute eine Dividendenrendite von 109 %.

Dieses Dividendenwachstum setzt sich heute fort. Im Dezember stieg die Dividende um 14 %, als das Unternehmen die Dividende um 2 US-Dollar pro Jahr erhöht hatte. Außerdem kann sich Broadcom die Ausschüttung leisten. Im Jahr 2021 erwirtschaftete das Unternehmen 13,3 Mrd. US-Dollar an freiem Cashflow und konnte damit die 6,2 Mrd. US-Dollar an Dividendenkosten in diesem Jahr problemlos decken.

Und schließlich verzeichnet die Aktie weiterhin deutliche Zuwächse. Sie ist im letzten Jahr um 20 % gestiegen und in einem schwierigen Marktumfeld nur um 13 % von ihrem Höchststand zurückgegangen. Diese Zuwächse und die anhaltenden Dividendenerhöhungen dürften den Status der Aktie als eine der lukrativsten Wachstums- und Einkommensaktien im Technologiesektor erhalten.

Digital Realty: 16 Jahre lang steigende Dividenden

Brian Withers (Digital Realty): Ich bin ein Hardcore-Tech-Investor. Mein Portfolio besteht ausschließlich aus Unternehmen, die sich auf Technologie stützen und davon profitieren. Da die meisten Wachstumsunternehmen in der Frühphase viel Geld ausgeben, um ihr Geschäft auszubauen, machen sie nur selten Gewinne, geschweige denn, dass sie genug Geld übrig haben, um es mit den Anlegern in Form von Dividenden zu teilen. Deshalb gab es in meinem Portfolio bis vor Kurzem keine Dividendenzahler. Als ich von Digital Realty Trust, einem Real Estate Investment Trust (REIT) für Rechenzentren, erfuhr, war ich sofort Feuer und Flamme.

Digital Realty baut Rechenzentren und vermietet sie an Unternehmen, die in der Cloud stark vertreten sind. Die Kundenliste des Unternehmens liest sich wie ein „Who is Who“ der Top-Tech-Unternehmen, darunter International Business Machines, Meta Platforms, Oracle, AT&T und viele andere. Das Unternehmen verdient sein Geld mit der Vermietung seiner Flächen und damit, dass die Kunden von den Verbindungen zwischen seinen 287 Rechenzentren profitieren. Als REIT ist es verpflichtet, jährlich 90 % seines Nettoeinkommens an die Aktionäre auszuschütten. Der Betreiber von Rechenzentren hat in den letzten 16 Jahren eine steigende Dividende ausgeschüttet, die in dieser Zeit durchschnittlich um 10 % pro Jahr gestiegen ist. Heute liegt die Dividendenrendite bei attraktiven 3,4 %.

Aber das Unternehmen ist nicht nur ein Dividendenzahler, sondern wächst auch langsam, aber stetig. Die jüngsten Ergebnisse kannst du in der unten stehenden Tabelle sehen. Der Umsatz ist um 5 % gestiegen. Die Auftragseingänge, die Maßzahl für die im Quartal abgeschlossenen neuen Verträge, stiegen um 20 % auf einen Rekordwert von 156 Mio. US-Dollar. Das Betriebsergebnis je Aktie, eine wichtige Kennzahl für die finanzielle Effizienz von REITs, stieg um 6 %.

Kennzahl Q4 Steuerjahr 20 Q4 Steuerjahr 21 Veränderung im Jahresvergleich Umsatz 1,062 Mio. USD 1,111 Mio. USD 5 % Gesamte Buchungen 130 Mio. USD 156 Mio. USD 20 % Funds from operations pro Aktie 1,45 USD 1,54 USD 6 %

Datenquelle: Gewinnmitteilungen der Unternehmen

Wenn du mit einer soliden Dividendenaktie auf den Cloud-Trend setzen willst, ist Digital Realty genau das Richtige für dich. Sie wird dein techniklastiges Portfolio langfristig stabilisieren, ohne dass du deine Tech-Aktien aufgeben musst.

