Dividenden mit über 5 % Rendite – drei interessante Aktien für 2020

Das neue Jahr hat begonnen und noch immer wird man als Investor mit Anlagen in Form von Anleihen eher weniger glücklich, ganz zu schweigen von den nicht vorhandenen Zinsen auf die Einlagen auf dem Tages- oder Festgeldkonto – ein Gruß geht raus an die Europäische Zentralbank (EZB).

In der Not frisst der Teufel Fliegen, könnte man meinen, und so startet die Suche nach renditeträchtigen Anlageformen. Wie wäre es mit Derivaten, Optionen oder Investitionen in maßlos überteuerte US-Start-ups, deren Bilanz nur so voller Schulden steckt? Aus reiner Gier nach einer hohen Rendite auf sein Kapital wären solche Schritte keineswegs Foolish. Also was tun?

Man könnte sich Aktien von Unternehmen, die ein defensives Geschäftsmodell aufweisen und eine moderate Dividende zahlen, in das Depot holen und hoffen, dass eines Tages auch andere, konventionelle Anlageformen wieder besser verzinst werden. Oder aber man pendelt sich selbst irgendwo in der Mitte zwischen defensiv und hochriskant ein und sucht nach Aktien, die eine etwas höhere Dividendenrendite vorweisen können.

Nachfolgend möchte ich drei Unternehmen etwas näher ansehen, die bei aktuellen Kursverhältnissen eine Dividendenrendite von über 5 % zu bieten haben. Dabei habe ich drei Werte ausgewählt, die ein solides Geschäftsmodell vorweisen können und zugegebenermaßen im Augenblick einfach etwas unterbewertet sein könnten, wodurch sich die höhere Dividendenrendite erklären ließe.

AT&T

Mit dem ersten Unternehmen werfen wir einen Blick nach Übersee. Dort treffen wir auf das US- Telekommunikationsunternehmen AT&T (WKN: A0HL9Z), das unsere Dividendenmarke nur leicht mit einer Dividendenrendite in Höhe von 5,17 % (Schlusskurs 02.01.2020, maßgeblich für alle Berechnungen) übertrifft. Nichtsdestotrotz eine beachtliche Rendite, die den Anteilseignern in quartalsweiser Ausschüttung jährlich zufließt. Vor allem, weil die Dividende auch mit einer Ausschüttungsquote von etwa 71 % durchaus noch nachhaltig ist.

Was Cash angeht, sollte man sich bei AT&T keine großen Sorgen machen müssen, denn für das Geschäftsjahr 2018 wurden noch über 43 Mrd. US-Dollar als operativer Cashflow ausgewiesen. Mit der Übernahme von WarnerMedia möchte der US-Konzern nun auch in Sachen Streaming und Unterhaltung eine feste Größenordnung werden, was durchaus ein wenig Spannung in die Aktie bringen dürfte.

Deutsche Euroshop

Es geht weiter mit einem heimischen Unternehmen, nämlich der Deutschen Euroshop (WKN: 748020), eine Investmentgesellschaft, die sich ausschließlich auf ertragsstarke Shoppingcenter konzentriert. An und für sich ein defensives Geschäftsmodell, denn Shoppingcenter erfreuen sich nach wie vor einer allgemeinen Beliebtheit. Trotzdem kannte der Kurs der Aktie innerhalb der letzten drei Jahre vorwiegend eine Richtung: nach unten.

Hauptgrund dafür dürfte sein, dass der Trend zum Onlineshopping immer größer wird und der Markt befürchtet, dass zunehmend Städte, und daher auch Shoppingcenter, leer stehen könnten. Für die Deutsche Euroshop wäre das alles andere als gut, denn die Haupteinnahmequelle sind ebenjene Mieteinnahmen. Wer als Anleger jedoch weiterhin am stationären Handel festhält und Vertrauen in das Portfolio der Deutschen Euroshop hat, dem winken hier bereits 5,65 % Dividendenrendite.

Tanger Factory Outlet Centers

Bei unserer dritten Aktie lassen wir den Blick wieder zurück nach Amerika schweifen, wo uns Tanger Factory Outlet Centers (WKN: 886676) erwartet. Auch hier treffen wir, ähnlich wie bei unserem zweiten Kandidaten für heute, auf ein Unternehmen, das mit Shoppingcentern sein Geld verdient. Genau genommen geht es hierbei um Outlet-Shoppingcenter, wie der Name bereits vermuten lässt.

Ebenso blickt man auf eine Abwärtsspirale, wenn man sich den Kurs der vergangenen drei Jahre ansieht. Ähnlich wie bei der Deutschen Euroshop lässt sich diese Entwicklung wohl mit der Bedrohung durch den E-Commerce erklären. Allerdings bringt Tanger Factory auf den ersten Blick mit einer Dividendenrendite in Höhe von 9,80 % weitaus mehr Rendite für Anleger mit.

Wer die Wahl hat, hat die Qual

Zugegeben, bei unserer letzten Aktie liegen wir nicht mehr im Bereich der „goldenen Mitte“, sondern eher im risikoaffinen Bereich einer Anlage. Doch vor allem hier gilt (wie auch bei jeder anderen Aktieninvestition): Es geht nichts über eine gründliche Analyse der Unternehmen sowie der Zukunftsaussichten und -chancen.

Manchmal prügelt der Markt eine Aktie aus Angst in den Keller, obwohl das Unternehmen durchaus noch Potenzial hat. Als smarter Investor liegt es bei dir, herauszufinden, wann dies der Fall ist. Dabei sind die drei oben genannten Kandidaten durchaus einen näheren Blick für das neue Jahr wert.

