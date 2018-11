Die Dividenden sprudeln wieder in der Ölbranche

Eines der größten Opfer des Ölmarktabschwungs waren die Dividenden. Nachdem sie jahrelang mit dem Ölpreis gestiegen waren, stürzten sie zusammen mit ihm ab. Denn die Ölunternehmen mussten ihre Ausschüttungen reduzieren, um Geld zu sparen.

Allerdings hat der steigende Ölpreis den Dividenden in diesem Sektor nun wieder neues Leben eingehaucht. Dabei erhöhten nicht nur die Dividendenplatzhirsche ihre Ausschüttungen, sondern auch Unternehmen, die eher als Geizkragen bekannt sind, haben angefangen, ihre Investoren mit Dividenden zu beglücken. Daher wird der Sektor für Einkommensinvestoren deutlich attraktiver.

Die Dividenden steigen

Das kanadische Unternehmen Encana (WKN:798291), welches sich auf die Ölschieferförderung spezialisiert hat, bot seinen Aktionären eine attraktive Dividende, die im Schnitt 4 % betrug. Als der Ölpreis abstürzte, war Encana gezwungen, seine Dividende zwei Mal zu kürzen, sodass die satte Ausschüttung fast verschwand. Nun bringt sie nur noch magere 0,7 % Rendite. Allerdings plant Encana dank des sich erholenden Ölpreises, seine Dividende um 25 % aufzustocken.

Diese Aufstockung ist nur eine von vielen im Ölsektor dieses Jahr. Die US-amerikanischen Ölgiganten EOG Resources (WKN:877961) und ConocoPhillips (WKN:575302) sind gute Beispiele. Sie erhöhten ihre Dividenden 2018 zwei Mal. Im Falle von EOG stieg sie zunächst um 10,4 % und später um 19 %. Damit beträgt der Dividendenanstieg seit Jahresbeginn 31 %. Dies gehört zum Ziel von EOG, seine Ausschüttung schnell zu erhöhen. ConocoPhillips spendierte seinen Aktionären zunächst eine 7,5 %ige Dividendenerhöhung und stockte letzten Monat noch mal um weitere 7 % auf. Dies ist die dritte Dividendensteigerung in zwei Jahren.

Andere Unternehmen verfolgen andere Ansätze, indem sie ihre Dividende einmal massiv erhöhen. Die größten Erhöhungen kamen von Anadarko Petroleum (WKN:871766) und Pioneer Natural Resources (WKN:908678). Anadarko vervierfachte seine Dividende Anfang des Jahres. Somit ist dessen Ausschüttung fast wieder so hoch wie vor dem Preissturz. Pioneer Natural Resources verdreifachte seine Ausschüttung. Dies war die erste Erhöhung seit einem Jahrzehnt.

Die Unternehmen werden spendabler

Diese zahlreichen Dividendensteigerungen beeinflussen auch Unternehmen, die bisher keine Dividende zahlen. Viele dieser Unternehmen entscheiden sich endlich, etwas Geld an ihre Investoren zurückzugeben. Diamondback Energy (WKN:A1J6Y4) führte den Zug an, indem es Anfang des Jahres eine quartalsweise Dividende einführte. Der CEO von Diamondback Energy sagte, dass das Unternehmen „seinen ersten Schritt macht, um die Aktionäre für die Unterstützung des Wachstums in den letzten fünf Jahren zu belohnen, indem es eine Bardividende in Höhe von 0,5 US-Dollar einführt, die quartalsweise gezahlt wird, beginnend mit dem ersten Quartal 2018“.

Concho Resources (WKN:A0MRUV) folgte ein paar Monate später dem Beispiel seines im Permischen Becken aktiven Konkurrenten, indem es eine jährliche Dividende in Höhe von 0,5 US-Dollar je Aktie einführte. Die Dividende soll quartalsweise ausgeschüttet werden und im ersten Quartal 2019 beginnen. Es ist die erste Dividendenzahlung von Concho Resoures, seit es vor über zehn Jahren an die Börse gegangen ist.

Es ist wahrscheinlich, dass 2019 weitere US-amerikanische Ölunternehmen folgen. Continental Resources (WKN:A0MQ12) hat bereits angedeutet, dass es möglicherweise eine Dividende ausschütten möchte, da es momentan mehr Geld verdient als es ausgibt, sogar wenn es weiter investiert, um die Fördermenge zu steigern. Das Unternehmen will zunächst aber sein Schuldentilgungsziel erreichen. Dies dürfte nächstes Jahr der Fall sein. John Hart, CFO von Continental Resources, gab während der Telefonkonferenz zum letzten Quartalsbericht bekannt, dass „wir etwas [eine Dividende] einrichten werden, das bei verschiedenen Rohölpreisen vernünftig und angemessen ist. Also etwas, was wir in einem niedrigen Markt aufrechterhalten können. Von hier werden wir uns weiterentwickeln.“ Andere werden wahrscheinlich folgen, sobald sie zuversichtlich genug sind, dass sie sich eine nachhaltige Ausschüttung leisten können.

Groß und Nachhaltig

Ölunternehmen, die ihre Ausschüttungen während des Marktabschwungs zurückgefahren hatten, drehen ihre Dividendenhähne langsam wieder auf, da sich der Ölpreis verbessert. Andere hingegen belohnen ihre Investoren zum ersten Mal. Ihr Ziel ist es, Ausschüttungen anzubieten, die groß genug sind, um sich für die Aktionäre zu lohnen, aber trotzdem nachhaltig sind, um sowohl in guten als auch schlechten Zeiten gezahlt werden zu können. Diese Faktoren sollten den Ölsektor für Einkommensinvestoren wieder attraktiv machen.

