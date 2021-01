Mit Dividenden & Wachstum zur ersten Million? So kann’s klappen!

Was passiert, wenn man die Begriffe Dividenden und Wachstum zusammenschweißt? Na klar, man erhält das Wörtchen Dividendenwachstum. Foolishe Investoren wissen natürlich, dass das eine lukrative Möglichkeit zum Vermögensaufbau sein kann.

Mithilfe eines soliden Dividendenwachstums steigt schließlich nicht nur die Dividendenrendite. Nein, sondern mit einem ebenfalls beständigen operativen Wachstum steigt häufig auch der Aktienkurs. Das kann ein starker Renditetreiber sein, auf den man setzen kann.

Aber kann man mithilfe von Dividenden und Wachstum auch Millionär werden? Lass uns im Folgenden einmal schauen, was man dafür benötigt.

Mit Dividenden & Wachstum zur Million!

Was bei unserem heutigen Rechenbeispiel jedenfalls feststeht, ist das Ziel: Wir wollen die erste Million, eine eins mit sechs Nullen. Oder wie auch immer du das nennen möchtest. Was wir noch definieren müssen, ist der zeitliche Rahmen. Sowie die Gesamtrendite und auch die monatliche Rate. Wobei wir Letzteres mathematisch ermitteln werden.

Ich glaube, dass mit starken Dividendenwachstumsaktien langfristig eine Rendite von 10 % pro Jahr möglich sein kann. Insbesondere, wenn ein Wachstumstrend sehr stabil und nachhaltig ist, so dürfte das eigentlich kein Problem sein. Wobei die Diversifikation und Allokation zwei unterschiedliche Blickwinkel sind. Aber wie auch immer.

Wenn wir jedenfalls von einer Rendite von 10 % pro Jahr ausgehen, so hätte die meiner Meinung nach die folgenden zwei Komponenten: Mithilfe von Reinvestitionen eines wachsenden Ausschütters wird man langfristig im Durchschnitt vermutlich mindestens 5 % pro Jahr reinvestieren können. Wenn die Dividende weiter wächst, so dürfte das auch eine Aktienkursperformance von mindestens 5 % pro Jahr nach sich ziehen. So einfach könnte es (zumindest in der Theorie) sein, mit Dividenden und Wachstum auf 10 % Rendite pro Jahr zu kommen.

Wenn wir diesen Ansatz über einen Zeitraum von 30 Jahren verfolgen, so haben wir gewiss eine Chance, Millionär zu werden. Mit ca. 480 Euro im Monat kann dieses Ziel gelingen. Keine Frage: Das ist kein geringer Einsatz. Allerdings durchaus einer, der für Foolishe Investoren möglich sein könnte.

Was du bei der Aktienauswahl beachten solltest

Mit Dividenden und Wachstum Millionär zu werden, ist in der Theorie daher möglich. Zahlen lügen bekanntlich nicht, wobei Rechenbeispiele natürlich immer nur einen Einblick in eine doch sehr geradlinige Richtung ermöglichen. Das führt dazu, dass wir vielleicht noch ein, zwei Worte zur Aktienauswahl treffen sollten.

Aktien zu identifizieren, die Dividenden und Wachstum gleichermaßen favorisieren und dabei noch ein trendstarkes Geschäftsmodell besitzen, ist natürlich alles andere als einfach. Grundsätzlich sollten Foolishe Investoren dabei auf eines achten: Dass der Markt noch eine Menge Potenzial besitzt. Sowie, dass das Unternehmen ideal positioniert ist, um von diesem Marktwachstum zu profitieren.

Das ist im Endeffekt die Kunst, wenn es darum geht, mit Dividenden und Wachstum zum Millionär zu werden. Die Möglichkeiten sind da. In der Theorie recht einfach … in der Praxis vielleicht etwas schwieriger.

Millionär werden: Dividenden & Wachstum

Ob Dividenden und Wachstum dein Weg sind, um die erste Million zu erreichen, das kann ich dir natürlich nicht final beantworten. Allerdings solltest du über diese zwei Worte möglicherweise einmal nachdenken. Sie könnten ein Schlüssel zum Erfolg sein.

The post Mit Dividenden & Wachstum zur ersten Million? So kann’s klappen! appeared first on The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2021

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2021.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Motley Fool Deutschland 2021