„Dividenden-Timing“ ist nicht alles bei der finanziellen Freiheit: So entwirrst du trotzdem die DAX-Dividendensaison

Dividenden-Timing ist für Investoren mit einer Home Bias wichtig, wenn es um das Thema finanzielle Freiheit geht. Im DAX und insgesamt bei deutschen Aktien gibt es schließlich eine Häufung im April und Mai. Dafür sind die anderen Monate und insbesondere die zweite Jahreshälfte eher sporadisch mit Ausschüttungen belegt.

Trotzdem gibt es eine Menge Dividendenqualität im DAX, die man sich zuletzt teilweise sehr preiswert sichern konnte. Im Folgenden wollen wir daher einen Blick darauf riskieren, wie man sein Dividenden-Timing verbessern kann, um im Alltag eine bessere Einteilung zu haben. Wobei ein erster Schritt ist, dieses Timing einfach nicht überzubewerten.

Dividenden-Timing & finanzielle Freiheit: Budgetieren

Ein erster Schritt, um ein schlechtes Dividenden-Timing in der DAX-Dividendensaison mit den gehäuften Ausschüttungen zu kompensieren, ist das eigene Budgetieren. Mal ehrlich: Wir müssen ja nicht jede Ausschüttung dem jeweiligen Monat zuordnen und das als Einkommen hier rechnen. Nein, sondern wir können uns selbst budgetieren und uns die Mittel einteilen.

Eine Dividende ist erst einmal lediglich die Ausschüttung selbst. Zwar gibt es für die finanzielle Freiheit vorteilhaftere Intervalle wie vierteljährliche Auszahlungen oder in einigen Ausnahmen sogar monatliche Beträge. Aber: Wir können das Geld, was wir in der DAX-Dividendensaison erhalten, nehmen und selbst einteilen.

Dazu gehört natürlich ein gewisses Gespür, was man insgesamt in den kommenden Monaten danach an Ausschüttungen noch erwarten kann. Der Zahltermin sollte jedoch keine Belastung oder ein Fixpunkt für die eigene Finanzplanung sein. Wir können bei einem schlechten Dividenden-Timing den Zeitpunkt, in dem wir das Geld benötigen, umlegen.

Reinvestieren in andere Dividendenaktien

Wer ein schlechtes Dividenden-Timing aufgrund einer hohen Allokation an DAX-Aktien hat, der ist vermutlich nicht so stark international investiert. Viele US-amerikanische Dividendenaktien haben vierteljährliche Ausschüttungen. Entsprechend kann eine Häufung der Auszahlungstermine regionale Schwerpunkte offenbaren.

Wer trotzdem sein Dividenden-Timing auch im Hinblick auf die finanzielle Freiheit verbessern möchte, kann die erhaltenen Mittel nutzen, um sich global diversifizierter aufzustellen. Schließlich gibt es auch international jede Menge Qualität. Vielleicht sogar bedeutend mehr als im heimischen Raum.

Die zweite Möglichkeit beinhaltet daher nicht das Erhöhen der Allokation der bereits bestehenden Dividendenaktien. Nein, sondern das Reinvestieren in neue Namen mit anderen Zahlungsintervallen. Natürlich sollte man dabei ein Timing nicht derart priorisieren, dass man mangelnde Qualität für eine breitere terminliche Ausschüttung akzeptiert. Aber, wie gesagt: Es dürfte international jede Menge Optionen als Dividendenaktien geben, die mehr Diversifikation bei gleichbleibender Qualität ermöglichen.

Dividenden-Timing & finanzielle Freiheit: Möglichkeiten!

Wir können nicht leugnen, dass ein gewisses Dividenden-Timing Einfluss auf den alltäglichen Nutzen der Ausschüttungen hat. Gerade DAX-Aktien mit der Häufung der Auszahlungen im Frühjahr neigen dazu, den Rest des Jahres weitgehend ohne Ausschüttungen dastehen zu lassen. Trotzdem gibt es Möglichkeiten.

Das eigenständige Budgetieren und das bewusste Reinvestieren, um die Dividendenbasis zu erweitern, sind zwei Möglichkeiten. Aber vergiss niemals: Es geht stets um die unternehmensorientierte Qualität. Das Timing ist ein sekundäres, vielleicht sogar ein eher tertiäres Merkmal, das man bei der Auswahl berücksichtigen sollte.

