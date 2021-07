Dividenden-Aktien: Die 5 Besten hier!

Was ist eine Dividende und welches sind die besten Dividendenaktien?

In den einfachsten Worten ist eine Dividende Ihr Anteil am Gewinn eines Unternehmens. Sie wird in der Regel vierteljährlich ausgeschüttet. Einige Unternehmen, z. B. in Großbritannien, zahlen halbjährlich an die Aktionäre aus. Die besten Dividendenaktien sind in der Regel ältere, etablierte Unternehmen.

Es ist wichtig zu beachten, dass nicht alle Unternehmen diese Zahlungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung