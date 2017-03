Dividenden 2017: Rekord-Ausschüttung erwartet (Daimler, E.ON und Commerzbank im Fokus)

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

In Zeiten von faktisch abgeschaften Zinsen sind Dividenden-Aktien beliebt wie selten zuvor. Nach den hervorragenden Dividendenjahrgängen aus den Vorjahren können sich die Aktionäre deutscher Börsenschwergewichte in diesem Jahr sogar auf eine Rekord-Ausschüttung freuen. Dabei schütten alleine die Dax-Konzerne fast 32 Milliarden Euro an ihre Anteilseigner aus - neun Prozent...