Dividende, zeitlose Geschäftsmodelle & defensive Klasse: In dieses Segment investiere ich 10.000 Euro

Ich investiere in ein Segment in den nächsten Monaten 10.000 Euro. Nebenbei sind natürlich auch Wachstumsaktien weiterhin ein Fokus von mir. Und auch hier investiere ich weiterhin zu den günstigen Konditionen nach. Besser-als-nix ist jedoch weiterhin mein Ansatz, um eine solide, zeitlose Rendite einzufahren.

Dividende, zeitlose Geschäftsmodelle und defensive Klasse habe ich mir dabei auf die Fahnen geschrieben. Idealerweise gepaart mit günstigeren Bewertungen. Na, hast du schon eine Ahnung, worein dieses Geld fließt?

Dort investiere ich 10.000 Euro, unter anderem wegen der Dividende

Das Segment, in das ich jetzt 10.000 Euro für eine solide Dividende, zeitlose Geschäftsmodelle und eine ebenfalls defensive Rendite über längere Zeiträume investiere, ist das der Immobilien. Oder, wer die englische Aussprache favorisiert: Real Estate. Wobei ich nicht nur in Real Estate Investment Trusts mein Geld parke, sondern auch in andere Immobilien-Aktien.

Diversifikation ist ein Grund, warum es ausgerechnet dieses Segment trifft. Dort existiert eine Menge Qualität zusätzlich zur Dividende zu einem im Querschnitt fairen Preis. Egal ob ich mir W. P. Carey (WKN: A1J5SB) mit einem Kurs-FFO-Verhältnis von 16, Realty Income (WKN: 899744) mit seiner monatlichen Dividende und einem Kurs-FFO-Verhältnis von 19 oder Vonovia (WKN: A1ML7J) mit einem ähnlichen Bewertungsmaß ansehe: Das ist attraktiv. Teilweise sind sogar echte Schnäppchen möglich, beispielsweise bei Medical Properties mit ca. 5 % Dividendenrendite und einem Kurs-FFO-Verhältnis von 13 bei einem moderaten Wachstum. Im Kern ist das eine solide Qualität, auf die ich setze.

Mit 10.000 Euro, die ich in dieses Segment investiere, erhalte ich außerdem eine starke Dividende. Zwischen 4 und 5 % Dividendenrendite sollte die Brutto-Dividende bei zwischen 400 und 500 Euro liegen. Bei einer zeitlosen, defensiven Klasse und in einem breiten Immobilien-Portfolio ist das für mich langfristig orientiert eine gute Wahl. Wobei es die Breite bei jeder einzelnen Aktie ist, neben der Möglichkeit, auch bei verschiedenen Aktien in die Breite zu investieren. Medizinische Einrichtungen, alltäglicher Einzelhandel und selbst Wohnimmobilien über die Vonovia-Aktie sind gute Wege, um sich hier in Gänze diversifiziert aufzustellen.

Hoher Einsatz für defensive Klasse

10.000 Euro sind natürlich ein hoher Einsatz, um dieses Geld in ein Segment zu stecken. Allerdings bin ich überzeugt, dass die Dividende, die defensive Klasse, die Breite und der zeitlose Ansatz starke, zeitlose Renditen ermöglichen. Deshalb wage ich diese Investition. Langfristig orientiert und unternehmensorientiert. Aber ich schätze, das hast du anhand meiner beispielhaften Aktienauswahl auch bereits erkannt.

Der Artikel Dividende, zeitlose Geschäftsmodelle & defensive Klasse: In dieses Segment investiere ich 10.000 Euro ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Medical Properties, Realty Income, Vonovia und W. P. Carey.

The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

