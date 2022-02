Dividende von Realty Income: In Zukunft mehr Glücksspiel

Weitere Suchergebnisse zu "Realty Income":

Die Dividende von Realty Income (WKN: 899744) ist natürlich kein Glücksspiel. Wer auf die Historie schaut, der blickt im Juli dieses Jahres auf 52 Jahre Beständigkeit sowie ein konsequentes, regelmäßiges Dividendenwachstum und monatliche Ausschüttungen. Das ist ein Gesamtpaket, das wir sogar als überaus zuverlässig bezeichnen können.

Für Realty Income ist Glücksspiel trotzdem ab sofort ein weiterer Fokus. Das Management des Real Estate Investment Trusts und monatlichen Zahlers hat einen Zukauf getätigt, der in diesen Markt eintritt. Riskieren wir einen Blick auf die entsprechende Schlagzeile sowie darauf, was das für uns als Investoren bedeutet.

Realty Income: Glücksspiel im Portfolio!

Realty Income hat zum 15. Februar erklärt, dass man einen weiteren Zukauf getätigt habe. Seit der Übernahme des VEREIT handelt es sich auch dabei um einen größeren Zukauf, der entsprechend ein gewisses Volumen besitzt. Rund 1,7 Mrd. US-Dollar hat der REIT nämlich für den Kauf des Encore Boston Harbor Resort und Casino ausgegeben. Dabei handelt es sich um die erste Investition des Immobilienunternehmens in der Glücksspielbranche.

Gegenstand des Kaufvertrags ist ein entsprechender langfristig angelegter Mietvertrag mit Wynn Resorts, der eine Vertragsdauer von 30 Jahren umfasst. Ein Zeitraum, in dem der Casinobetreiber ab sofort Mieten für das Hotel und das Casino an Realty Income und damit auch an die Investoren zahlt.

Dabei gibt es anfangs eine Mietrendite von ca. 5,9 % mit einem konsequenten Wachstum. In den ersten zehn Jahren sollen die Mietsteigerungen bei 1,75 % p. a. liegen, danach hingegen einen höheren Wert haben, der in Teilen an die Inflation gekoppelt ist. Wobei das Wachstum bei maximal 2,5 % p. a. liegt. Auch das ist jedoch ein wichtiges Merkmal in Zeiten der Inflation.

Durch den Zukauf dieses Casinos hängen in Zukunft weniger als 3,5 % der jährlichen Mieteinnahmen des Encore Boston Harbor Resort und Casinos ab. Das ist ohne Zweifel nicht wenig. Aber das Management von Realty Income spricht von einer gesunden Branche und einem gesunden Mieter.

So diversifiziert und groß, dass man sich das leisten kann

Realty Income und die Dividende sind kein Glücksspiel, aber das Management diversifiziert das operative Geschäft jetzt in diesem Segment. Das ist ohne Zweifel sehr bemerkenswert. Die Transaktion ist schließlich alles andere als gering. Sowohl die 1,7 Mrd. US-Dollar für den Kauf als auch die Abhängigkeit von 3,5 % der Mieteinnahmen zeigen das. Ansonsten besitzt der REIT inzwischen schließlich fast 11.000 Immobilien.

Die 4,4 % Dividendenrendite dürften daher auch weiterhin mit Wachstum verbunden sein. Wobei der Deal wohl erst im vierten Quartal dieses Jahres abgeschlossen sein wird. Trotzdem ist es einfach interessant, welche Möglichkeiten der REIT aufgrund seiner Größe inzwischen hat.

Der Artikel Dividende von Realty Income: In Zukunft mehr Glücksspiel ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

